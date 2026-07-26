Todos contra el fuego

La pregunta es obligada. ¿Podíamos haber estado mejor preparados? Tras el devastador incendio de Los Gallardos (Almería), que ha dejado un balance humano imposible de asumir, Andalucía vuelve a mirar de frente una realidad que nos azota cada año de forma repetitiva. La naturaleza seguirá siendo imprevisible, el calor cada vez más extremo y el viento se ha convertido en un factor imposible de controlar. Lo que sí depende de nosotros es el nivel de prevención con el que afrontamos estas emergencias.

Y es que los datos conocidos estos días son tan contundentes como preocupantes. Andalucía tiene 583 municipios catalogados como zonas de peligro por incendios forestales, pero apenas una parte de ellos dispone de un Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales homologado y actualizado, de los que 29 son cordobeses. Es decir, hay demasiados ayuntamientos que carecen de la herramienta para organizar una respuesta rápida, coordinada y eficaz cuando las llamas acechan.

Un plan de emergencia determina quién toma las decisiones, cómo se organiza una evacuación, qué recursos están disponibles, cuáles son las zonas especialmente vulnerables, qué vías de escape deben utilizarse o cómo se coordina la actuación entre los entes locales, Protección Civil, el Infoca, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios y empresas. Cuando un incendio avanza a velocidades cada vez más difíciles de imaginar, improvisar no es una opción razonable.

La experiencia demuestra que los grandes fuegos del siglo XXI han superado los patrones de hace apenas dos décadas. El aumento de las temperaturas, las prolongadas sequías, el abandono de buena parte del medio rural y la acumulación de combustible vegetal han cambiado por completo su comportamiento. Hoy existen incendios capaces de modificar las condiciones atmosféricas de su entorno, avanzar de manera explosiva y superar incluso la capacidad de respuesta de los mejores dispositivos. Todo eso es la consecuencia del cambio climático, por mucho que algunos sigan negando una evidencia científica.

Precisamente por eso, la prevención adquiere un valor que está al nivel de la propia tarea de la extinción. Ningún operativo, por profesional que sea, puede garantizar el éxito si los municipios carecen de planificación previa. En Córdoba esta reflexión resulta especialmente pertinente. La provincia cuenta con uno de los patrimonios forestales importantes de Andalucía, como Sierra Morena, Los Pedroches, el Guadiato, la Subbética o buena parte de la Campiña, que conviven cada verano con un riesgo elevado de incendios.

Además, cada vez son más numerosas las urbanizaciones dispersas, las explotaciones agrícolas y ganaderas, las industrias agroalimentarias, los alojamientos rurales y las empresas que desarrollan su actividad en contacto directo con este tipo de espacios. Todo ese tejido necesita protección. Porque un incendio destruye el medio ambiente, pero también paraliza explotaciones, obliga a cerrar carreteras, interrumpe la actividad turística y en instalaciones industriales, amenaza infraestructuras estratégicas y compromete cientos de empleos. Y lo más grave de todo es que pone en peligro vidas humanas.

Por eso la responsabilidad tiene que ser compartida por las administraciones y la propia sociedad. Los ayuntamientos tienen obligaciones claras y deben asumirlas con decisión. Elaborar un plan homologado requiere de recursos técnicos, coordinación y tiempo, pero cuesta menos que reconstruir un territorio devastado o lamentar desgracias personales irreparables.

Tampoco las empresas pueden permanecer al margen. Aquellas que desarrollan su actividad en zonas forestales o de interfaz urbano-forestal deberían disponer de planes de autoprotección plenamente integrados en la planificación municipal. Sería deseable además que las diputaciones provinciales reforzaran su apoyo técnico a los municipios más pequeños, ya que necesitan personal especializado para redactar estos documentos o para mantenerlos actualizados. Si queremos una Andalucía y una Córdoba más seguras, hay que proporcionar los medios para cumplir los reglamentos y evitar tragedias como la de Almería.

La política suele reaccionar con rapidez después de cada catástrofe y se anuncian inversiones, comparecencias y reformas legales. Sin embargo, la verdadera prueba llegará cuando los titulares de la tragedia se diluyan y el verano continúe avanzando. Será entonces cuando habrá que comprobar cuántos municipios redactan sus planes y cuántos los homologan.

Resultaría una osadía inconcebible permitir que el próximo gran incendio encuentre administraciones sin planificación, empresas sin protocolos y vecinos sin información. Como un servidor ya tiene una edad y pertenece a ese grupo social que ahora denominan viejunos, me viene a la cabeza aquella campaña positivista de principios de los 90 en la que el mismísimo Serrat protagonizaba la iniciativa «todos contra el fuego» y que tuvo un gran impacto para sensibilizar sobre la responsabilidad individual en la prevención de este tipo de catástrofes. Ahí lo dejo.