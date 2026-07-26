Unas cosas gustan y otras no

Hay cosas del Mundial que me han gustado y otras no. Como todo en la vida. Pero algunas de las cosas que a mí me han gustado, a otros no les han gustado nada. Como todo en la vida. Me ha gustado que España haya ganado el Mundial con un equipo joven, luchador, valiente y con historias llenas de humanidad, coraje, fuerza y espíritu de superación cuando las cosas no vienen bien, que en la vida son muchas veces.

Viéndolos jugar me acordaba del Zaragoza y pensaba que igual un día vuelve a Primera y me acordaba de los amigos que han ido perdiendo la ilusión y se han ido arrinconando, no dejándolo de amar porque eso es imposible, pero sí desentendiéndose y añorando los tiempos de Los Magníficos, Los Zaraguayos o aquel gol de Nayim con la Quinta de París que sobrevoló le Parc des Princes en la capital francesa y nos hizo ganar la Recopa de Europa en mayo de 1995. Ahora toca esperar y quizá vuelvan las estrellas, no las intocables, sino esas que como los chicos de la Roja han sabido ganar el Mundial y daba igual quién metiera el gol porque detrás había un equipo, un gran equipo donde todos y cada uno de ellos fue importante y por eso España ha ganado a los Mbappé, a los Messi y ha dejado en el rincón de los recuerdos momentos de indiscutible belleza y algunos otros de franca humanidad. Quizá el abrazo a Lamine Yamal por parte de Felipe VI es uno de ellos, porque con ese gesto le estaba diciendo: «Este es tu país y este tu tiempo» y eso para alguien que sabe cuál es el rasero de medir por parte de muchos es importante y enseña que el patriota puede nacer o no, pero sobre todo se hace demostrando y amando a su país desde la entrega, la lucha y la humanidad.

Hay cosas que no me han gustado, claro, pero muy pocas han estado en el terreno de juego, sino en las redes sociales, tan antisociales y radicalmente enfermas cuando se trata de desprestigiar a alguien hasta anularlo y si es posible enterrarlo bajo toneladas de mierda y mentiras que el tiempo no acaba de curar, porque siempre queda una cicatriz por muy breve que sea. Redes sociales llenas de rabia y de envidia que se extienden y todo lo emponzoñan. Y como colofón un artículo que habla de una derrota que nunca fue, para así hablar de la derrota de todo un país en una epifanía de carácter político absolutamente desproporcionada y falsa porque España sí ganó el Mundial, cosa que no impide que las pequeñas miserias personales sigan navegando por aguas cada vez más turbias y arrinconadas.