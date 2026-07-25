Me dices ilusionado que el fútbol nos ha unido a los españoles. Pues siento estropearte la ilusión, y no por pesimismo, sino por nuestra tozuda realidad. ¿Qué ocurrió en Cataluña, con su Barcelona a la cabeza, tras las Olimpiadas de 1992 y tanto esfuerzo que todos hicimos para que se celebrasen? ¿Qué ocurrió después de que en el 2010 ganásemos los mismos mundiales que este verano? ¿De verdad lo que ha venido en estos últimos dieciséis años ha sido más unión, más concordia, más sentimiento de patria común? ¿De verdad? Pues yo no lo veo. Lo que mi corazón ve es, tristemente, todo lo contrario. Yo lo que veo es un país más enfrentado y dividido. Día a día aparecen los hechos y los resultados. Y no me digas que son los políticos. ¡Tamaña pirueta! Nuestros políticos son el reflejo de la sociedad, salen de ella; son los rostros, las actitudes, la infamia común de millones de rostros, actitudes e infamias. Porque lo que sí me dice la realidad es que somos unos estupendos vanidosos, soberbios, falleros; es decir, construimos algo para el placer de meterle fuego. Así nos viene sucediendo desde hace dos siglos, y por eso no solucionamos nuestro problema de vivir y progresar en paz. Me gustaría muchísimo que cuando pasen diez, veinte años, me recordases estas palabras mías y me dijeses: «¿Ves cómo estabas equivocado con tu pesimismo? ¿Ves cómo la euforia de banderas y palabras de enardecimiento patriótico de este 2026 fueron el pórtico para unos españoles en paz?». Yo me alegraría mucho de equivocarme en el diagnóstico de esta exaltación, que sólo es otro hervor patriótico, olvidado en cuanto nos dejemos azuzar por otro manipulador de oficio al que seguimos en este redil de borregos en el que, por desgracia, nos hemos convertido ya. Y no es pesimismo, es la basura más real que nos venimos tragando cada día en tantas circunstancias.

*Escritor