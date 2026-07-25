Dominio del balón

Con sus palabras, tales como « ...tenemos que ser nosotros mismos» o «...somos el mejor equipo del mundo», Luis de la Fuente, un hombre de fe, transmitía lo que esta generación espléndida de la selección ha desplegado frente a esas grandes «alienaciones» a las que se enfrentaba. En un torneo planetario, donde se ha estado mirando a las estrellas que se esperaban para la final, a Mbappé y a Messi.

Además, estas otras palabras de Dani Olmo, «estaba escrito, hemos comenzado en Atlanta y acabamos en Nueva York», precisan como la Roja ha ido forjándose el camino de la gran favorita del torneo. Con colectividad, control, posesión y superioridad táctica. Una Roja nacida para ganar, por la manera de hacerlo además de por el resultado.

MetLife Stadium, su césped Bermuda (debido al clima cálido) da fin a la ambición de esta 23ª edición, bajo la mirada de aventurados personajes como Infantino y Trump. Si desde el comienzo, 1.930, la FIFA ha pretendido mantenerse políticamente neutral, esta edición ha sido controvertida en este acontecer.

No solo por las tensiones geopolíticas: México y Canadá con EEAA, Irán jugando en suelo estadounidense, restricciones en materia de visados en Estados Unidos, la presencia del ICE en los estadios, hasta en la final en Nueva York. Sino también por la anulación la sanción al estadounidense Folarin Balogun, las palabras racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, las del expresidente Mariano Rajoy, la pancarta de las Malvinas, la concesión del Premio FIFA de la Paz.

Todo este escenario deja abierto un número de cuestiones e incertidumbres para la próxima edición, 2030, en España, Portugal y Marruecos. De entre ellas, el lema de la FIFA, «el fútbol une el mundo», aún en tránsito entre las presiones políticas y económicas. Mientras tanto, la WC26 se reafirma como el mayor mega evento global; donde en esta edición de 48 países y 104 partidos, la FIFA prevé un beneficio de más de 10 billones de dólares. Habiéndose aplicado unos derechos de transmisión y precios de entradas, inflados.

Opta daba a España un 45% de posibilidades de ganar frente al 26% de Argentina. Pero la realidad que nos queda es la de una roja dominante frente a una albiceleste quejumbrosa, de empujones, caídas y artimañas, además de con una desagradable agresión. «La selección» no les dejaba jugar; al igual que desconectó, con su colectividad en el manejo del espacio y de los tiempos, a las figuras de Mbappé y de Messi. Con este hábil control técnico y táctico, intercambiando posiciones y creando situaciones, se ha forjado una leyenda. Y se ha forjado una victoria cargada de identidad y de ese sentimiento español que nos unen.

El gol de Ferran Torres llegó oportunamente a los 106 minutos, tras el vigésimo disparo de la Roja. Sin embargo, por el dominio del balón de España, esta victoria pudo haber tenido más goles.

Los seis kilos de oro macizo del trofeo coronaron a España y colmó el espectáculo. El espectáculo de una final entre dos países hermanos, en lengua española, y con el MetLife Stadium al ritmo de la Macarena de los del Rio y de Viva España de Manolo Escobar.

*Cronista