El día de hoy

En estos días últimos de julio cada uno se encuentra con su propio retrato y todo lo que queda por hacer, esas citas pendientes que al final nos dibujan también la cara y sus aristas. No dominamos todo lo que hacemos, todo lo que omitimos, todo lo que se va quedando atrás, pero sí que podemos amaestrar mansamente el minuto, esa urgencia infinita de las últimas frases. Lo vemos en las comparecencias televisivas y en los libros: seguimos conteniendo nuestro caudal de historias inconclusas hasta que comenzamos la expiación de palabras. Una vez que comienzas a esbozar el relato, antes o después siempre te toca responder por él. El escritor está acostumbrado a eso, tanto como a equivocarse. Pero ya lo sabíamos, siempre hay que salir adelante con ello. Cuanta más amplia es tu ambición, más arco de error se despliega ante ti. Cuanto mayores son tu hambre y tu sed de sentir, más precipicios rondan tu caída. Sin embargo, merece la pena. Hay que lanzarse, hay que estar dispuesto a errar siempre, porque escribir es fallar y equivocarse es vivir. No hablo de la derrota, que siempre es otro asunto y depende, especialmente, de tu propia visión de lo que ocurre. A veces el fracaso es objetivo y tienes que asumirlo muy deprisa: esto también soy yo. Aunque, dentro de poco, quizá no lo recuerde. Esto lo he vivido, esto me ocupa. Con todo esto que ahora me atormenta o me deforma voy a construir un eje nuevo, voy a convertirlo en una oportunidad. Sin embargo, en otras ocasiones, la derrota depende de tu apreciación: la entiendes así, y la asimilas. Aunque puede ganarse de otra forma, por otro cabo suelto del paisaje que de pronto te ofrece, te regala algo, te pone entre las manos una renovación, si te habías perdido, y puede conducirte hacia ti mismo.

He conocido gentes a las que se les va la poca fuerza que tienen o han tenido nunca por la boca: pueden pasarse mil y una sobremesas contándote todo lo que son, todo lo que saben, todo lo que han soñado escribir, todo aquello que quisieron hacer y al final no hicieron. De esto último, de lo que no hicieron, siempre echan la culpa a los demás. También he conocido a otras voces mucho más contenidas, que viven y han vivido de verdad, y saben que el silencio forma parte de cualquier narración. Estamos construyendo, este final de julio, un nuevo comienzo siempre en marcha. No lo dejes pasar. Escribe tu relato con la piel en los labios y todas las palabras al borde de las manos. Hay una secuencia intacta para ti, que comienza ahora mismo, o dentro de dos horas, en este mediodía luminoso en que vuelves a ser mucho más dueña de tu propio latido y tu presente. Esta historia de hoy se escribe en llamas y con el mar unido al horizonte.

*Escritor