Ha tenido escasa repercusión, y no sé muy bien el porqué, el reciente dictamen del Consejo Social de Córdoba, que dirige el economista Gabriel Pérez Alcalá, sobre la pretensión del actual gobierno municipal del PP de volver a sortear las viviendas que promueve Vimcorsa. Se lo resumo, pese a que el documento se extiende solo en tres folios. De forma unánime, el Consejo (que es el principal asesor institucional de la casa) ha entendido que la norma reguladora es una basura, un mojón del tamaño del sombrero de un picador, que la idea es malísima y que el alcalde Bellido -en adelante, El Unánime- haría muy bien alimentando la barbacoa con esos folios. Básicamente, que apesta.

El Ayuntamiento ya sorteó las viviendas que fabricaba, con izquierda y derecha, hasta que reimplantó el sistema del baremo basado en datos objetivos de renta del solicitante, mayormente, que era el que se usaba de forma tradicional. Entonces, se dijo que, ante los derechos, no cabe el azar sino la necesidad. Es básicamente una cuestión de justicia. El problema es que la VPO que fabrica Vimcorsa -una empresa que se ha dejado los objetivos sociales en algún lugar del camino- es tan cara, que asignarla por criterios de renta resulta un lastre en la transmisión de hipotecas del promotor al comprador. Un sorteo abre la mano a asignar los pisos a familias con mejor posición económica, reduciendo las posibilidades de rechazo bancario, siquiera por el margen que da el cálculo de probabilidades. Viviendas supuestamente sociales para clases medias acomodadas. Fenomenal todo, oiga.

No se lo voy a ocultar a nadie. Estoy radicalmente en contra del sorteo de servicios y bienes públicos, como me parece un disparate disponer de una promotora pública de pisos que replica las mismas estrategias, precios y tipologías que la industria privada. Una empresa municipal que tiene prácticamente abandonada la ciudad consolidada y que sigue engordando esa gran ficción que es hoy la protección oficial, indistinguible de las urbanizaciones con piscina y gimnasio que venden los fondos de inversión en las nuevas periferias. Un hecho que arrancó con PSOE e IU al mando y que el PP ha consolidado plenamente. En esto, no ha habido diferencia alguna entre partidos cuando se han tomado decisiones igualmente nefastas.

O Vimcorsa tiene una finalidad social -ay, Antonio Portillo, lo que se te echa de menos- o para qué puñetas queremos una empresa municipal de vivienda a la que hay que financiarle las pérdidas cuando no vende y que ha abandonado aspectos completos de su razón social. Si eligen selva, que sea selva. Pero, al menos, que no cuenten mentiras y milongas. El sector público municipal tiene un problema severo de gestión, objetivos, ambiciones y políticas. El primero es saber para quién trabaja, quiénes son sus propietarios (usted, lector) y cuál es la razón para que se produzca su mantenimiento. Determinados sueldos y puestos de alta dirección no se sortean. Pregúntense por qué.

*Periodista