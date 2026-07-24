Esta semana escribimos sobre las oportunidades, que unas veces llegan y otras muchas no. Probablemente, el mundo está lleno de personas extraordinariamente valiosas que aún no han podido demostrar aquello de lo que son capaces, porque nadie les ha brindado una ocasión.

Durante el mes de julio, casi todos nuestros periodistas de cabecera, en el sentido de que son aquellos a quienes escuchamos en la radio, leemos en la prensa o vemos en la televisión a diario, se marchan de vacaciones. Al principio añoramos esas voces informativas de confianza y la compañía que nos han dado durante muchos meses. Ahora bien, aunque para nosotros sean grandes quienes parten a un merecido descanso, siempre hay un sustituto que aprovecha esa oportunidad que no terminaba de llegar. Obviamente, para estar en condiciones de suplir a un profesional consolidado, es necesario haber trabajado en la sombra durante mucho tiempo, con la disposición de aprender de los maestros y con una férrea entrega. Y, en efecto, llega el verano y se descubren plumas encomiables, voces envidiables y, en definitiva, periodistas o comunicadores de bandera. Algunos consiguen consolidar el reconocimiento del gremio y de sus seguidores. Sin embargo, muchas voces y plumas de oro permanecerán en el anonimato, simplemente porque nunca les dieron la oportunidad de realizar una mera sustitución.

Por ello, reivindicamos las oportunidades: las que llegan de la mano de una sustitución o de otra circunstancia que permita a alguien abandonar, aunque sea por un instante, el banquillo. Y es que parece un acto claro de injusticia permitir que quienes llevan años preparándose permanezcan eternamente en la sombra porque nadie les concedió intentarlo.

*Lingüista