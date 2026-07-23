El triunfo de los valores

El éxito de una selección nacional de fútbol no se mide únicamente por los títulos conquistados o por el número de victorias obtenidas. Detrás de cada triunfo existe un conjunto de valores que convierten a un grupo de jugadores en un verdadero equipo y que inspiran a millones de personas.

Cuando una selección alcanza la gloria, lo hace porque ha sabido transformar el talento individual en un proyecto colectivo basado en principios sólidos.

El primero de estos valores es el compromiso. Representar a un país implica asumir una gran responsabilidad y dar lo mejor de uno mismo en cada entrenamiento y en cada partido. Los futbolistas entienden que no juegan solo por ellos, sino también por todos los aficionados que depositan su ilusión en el equipo. Otro valor esencial es el trabajo en equipo. En el fútbol, ninguna estrella puede ganar un campeonato por sí sola. Cada jugador cumple una función específica y el éxito depende de la coordinación, la confianza mutua y la capacidad de sacrificarse por el bien común. Cuando el objetivo colectivo está por encima de los intereses personales, el equipo alcanza su máximo potencial.

La perseverancia también ocupa un lugar fundamental. Ningún camino hacia el triunfo está libre de dificultades. Las derrotas, las lesiones, las críticas y los momentos de incertidumbre forman parte del deporte. Sin embargo, las grandes selecciones demuestran que la constancia, el esfuerzo diario y la capacidad para aprender de los errores son las claves para superar los obstáculos y sentirse más fuertes.

Igualmente importante es el respeto. Una selección ejemplar respeta a sus rivales, a los árbitros, a los entrenadores y a los aficionados. La deportividad engrandece las victorias y dignifica las derrotas, recordando que el fútbol es una competición donde los valores humanos deben prevalecer sobre cualquier resultado.

El liderazgo y la humildad completan esta combinación. Los líderes inspiran con el ejemplo, mientras que la humildad permite reconocer que siempre existe margen para mejorar. Incluso después de conquistar un campeonato, los equipos más admirados continúan trabajando con la misma dedicación que los llevó al éxito.

Finalmente, el triunfo de la selección nacional representa mucho más que una celebración deportiva. Se convierte en un símbolo de unidad, esperanza y orgullo compartido. Personas de diferentes edades, regiones e ideologías encuentran un motivo común para celebrar y sentirse parte de un mismo proyecto.

En definitiva, el mayor triunfo de una selección nacional de fútbol no reside únicamente en levantar un trofeo, sino en demostrar que el compromiso, el trabajo en equipo, la perseverancia, el respeto, el liderazgo y la humildad son valores capaces de transformar un grupo de deportistas en un referente para toda la sociedad. Esos valores trascienden el terreno de juego y constituyen una lección que puede aplicarse a la vida cotidiana, recordándonos que los mayores logros siempre son el resultado del esfuerzo compartido.

*Presidente de la Academia de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte