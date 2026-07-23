Caballos, caballerizas y troyanos

Es difícil que una historia como la de La Odisea te deje indiferente. Es un símbolo del viaje personal que todo ser humano transita a lo largo de su vida: encuentros inesperados, cruces con monstruos, despistes varios, cánticos de sirenas a los que ignorar, añoranza de personas a las que volver, aspirantes al poder desquiciados, etcétera. Lo más curioso es que, en la mayoría de estas historias tradicionales, casi siempre, se ha contado con un caballo.

Qué animales tan especiales. Precisamente, por eso, me decido a volver a alimentar mi ‘neura’ particular con el patinazo del proyecto —cual Caballo de Troya— de nuestro Consistorio en Caballerizas Reales, sugiriendo otra idea de actuación para esa futura sala de exposiciones. A ver si les sirve. Vamos a olvidarnos de lo que quieren traer, que es una colección privada catalana, centrada sólo en un tipo de arte figurativo (muy parcial), de impacto internacional inexistente y que es parte de un museo falso. Ignoremos, también, la carta de denuncia de más de 250 artistas profesionales manifestando su malestar por el mismo, sin concurso público, que no tiene ningún sentido en una ciudad sin colección permanente de arte, para más inri.

No me digan que no tendría más sentido, por ejemplo, hacer en la sala de Caballerizas una colección permanente y exposiciones dedicada al caballo. Nuestro ayuntamiento tendría una colección espectacular si fomentara desde lo contemporáneo su figura. Les puedo asegurar que hay pocos animales como ellos tan presentes en la génesis del arte. Desde los caballos pintados desde hace más de 25.000 años en el arte rupestre, a los caballos de Rubens que casi tienen la misma consideración plástica que quienes les montan o al desesperado caballo del Guernica, entre cientos. Por no hablar de los caballos en la escultura, que han atravesado la historia desde los frisos griegos del Partenón a los caballos/unicornios de Damien Hirst.

Quizás, las Caballerizas Reales como espacio tendría que ofrecer algo coherente, con cabeza y sentido. Única casi, por cierto, porque los demás museos ecuestres se centran normalmente en la pedagogía de la historia o sociología del caballo, son más divulgativos. También, imagino, que Córdoba Ecuestre estarían encantados de ver la figura del caballo interpretada desde diversos ángulos artísticos del arte actual, con la pluralidad que lo caracteriza y la enorme semiótica que puede tener.

En fin, que —si de mí dependiera— pondría antes el bar que proponen algunos colectivos que la colección de arte del museo ficticio. Por lo menos, así, tendríamos dónde ahogar las penas con esta política cultural. Qué decepción.

*Artista y catedrática de universidad