Buena película, mal Homero

La Odisea (Nolan, 2026, 172 minutos filmados íntegramente en IMAX) es una película excelente: no hay fotograma imperfecto o sin voluntad de estilo, es difícil traer a la memoria una fotografía más deslumbradora del mar y los vientos. Nolan es un poderoso creador, y el precio que se paga a estos creadores es el de la imposición de su imaginación. Cuando nos relacionamos con un texto nuestra imaginación es libre, y puede que este ejercicio enorme condicione muchos años las imaginaciones de los lectores de la Odisea, si queda alguno.

Con Homero no se puede discutir, pero con Nolan se puede discutir. Hay en la adaptación una matriz moderna, o sea, a partir de pequeñas variaciones, de decisiones aparentemente flexibles, el contenido clásico se sustituye por otro contemporáneo. Esto se ha hecho siempre, y puede que el escándalo de algunos críticos se trate únicamente de ver cómo la matriz de Nolan no es ya la de ellos (nunca fue la de Homero).

Pienso que la elección de las ideas por Nolan es idéntica a la elección de los colores o los encuadres.

El Ulises homérico se relaciona con el olvido de una forma muy distinta al nolaniano. El de Nolan se come el loto. El regreso es el tema central, e Italo Calvino ya detectó que Tiresias o las sirenas narran a Ulises la propia Odisea. Las sirenas realmente no cantan nada: dicen lo que pueden cantar, lo que saben de Troya y el futuro.

Este saber es un anhelo en Homero, en Nolan trae la culpa y la frustración. La trama es muy similar, el resultado de la lectura y de ver la película son muy distintos. Nolan es nuestra sirena, o Calipso. La clave es hasta cuándo podremos volver a casa con Homero.

*Miembro de la Real Academia