El relato (IV). Fútbol

Días de fútbol y miel. Pero también en ese mundo no solo hay que vencer (y vencer bien), sino «ganar el relato». Verán, muchos, hace tiempo, crecimos dando por imposible derrotar a Alemania por la superioridad física, a Inglaterra por cierta herencia moral como inventores del fútbol, a los escandinavos por su altura, a Brasil por el arte de quien forja su juego descalzo entre favelas o en la playa de Río, a Argentina por designio divino y, en general, a cualquiera que se cruzase en cuartos de final. Son mitos que no solo siguen muy vivos, sino que algunos los hacen valer a su favor. Por ejemplo, me sorprendió que un jugador argentino reivindicara el «espíritu canchero» para la final del Mundial con España. El término está aceptado por el ‘Diccionario Panhispánico’ con dos significados en Argentina: el de «experto» y el de «soberbio», pero con matices en el fútbol que podríamos entender por aquí con palabras como «marrullero», «agresivo»... O directamente con la expresión «revienta piernas».

Digo que me llamó la atención porque se defendía esta forma de anti-fútbol, de no dejar jugar al contrario, como un valor positivo, racial, nacional... Y, encima, considerarlo una ventaja para ganarle a la finolis España. Y claro, pensar así es equivocarse. Primero, porque es presuponer que en España el primer contacto de los niños (y afortunadamente cada vez más niñas) con el balón se tiene sobre algodones en un idílico verde campo donde poco antes hemos apartado a los unicornios para que no estorben delante de las porterías. Y aquí, en los patios de los colegios se siguen dando patadas como coces de mula. Y si hay que bajar al barro, se baja.

La diferencia es que aquellos padres y abuelos españoles que jugaban como podían, en la calle y solares y en muy contadas ocasiones con balones reglamentarios, ahora se privan de tiempo libre y dinero haciendo auténticos sacrificios para que sus hijos tengan en escuelas de fútbol y clubes lo que ellos no pudieron disfrutar: formación, técnica, coordinación, trabajo en equipo... sin olvidar la diversión y el aprender valores deportivos y humanos. Todo ello, por supuesto, imitando a unos ídolos nacionales que hacen del fútbol una danza, un baile preciso. Pero es esa multitudinaria cantera, la de padres y pequeños, junto a buenos entrenadores desde la infancia a los mayores clubs, la que le ha puesto dos estrellas sobre el escudo de la Federación de Fútbol. Esa es la razón exacta de cómo España «ha roto a ganar», como dijo Joachim Löw en el mundial de 2010 (también le achacan la frase al entonces secretario de Estado Jaime Lissavetzky). Y eso es lo que, afortunadamente, ya nos creemos y hacemos valer. Que en ese relato también hay que ganar.