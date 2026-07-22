Patria prestada

Hay noches en que un país, fatigado de discutir consigo mismo, recuerda de pronto que todavía existe. Basta que un balón atraviese una portería para que los balcones se cubran de banderas, los desconocidos se abracen y millones de gargantas pronuncien una palabra que la política ha vuelto sospechosa: nosotros.

La selección española ha conseguido algo más difícil que vencer: que durante más de noventa minutos dejemos de comportarnos como tribus enemigas. Ante la pantalla no hay progresistas ni conservadores, centralistas ni periféricos, creyentes ni descreídos. Hay españoles. Incluso quienes desconfían de las patrias celebran el gol en primera persona del plural: «hemos marcado», «hemos ganado», como si hubieran empujado el balón con el aliento.

Ortega escribió que una nación necesita «un proyecto sugestivo de vida en común». Tal vez por eso nos conmueve descubrir que aún sabemos conjugar el plural. Durante el partido, España deja de ser una administración, una querella parlamentaria o un inventario de agravios y vuelve a convertirse en una experiencia: la alegría elemental de sabernos juntos.

Nuestra relación con el patriotismo, sin embargo, está llena de pudores. La bandera parece necesitar siempre un permiso ideológico. Hemos confundido demasiadas veces el amor a lo propio con el desprecio a lo ajeno; y, por miedo al nacionalismo arrogante, hemos terminado sospechando de cualquier afecto común. Pero nadie considera agresivo que un anciano coloque una bandera en su ventana o que un niño se pinte las mejillas de rojo y amarillo. El fútbol nos devuelve por unas horas la inocencia patriótica que la política nos arrebató.

Naturalmente, esta fraternidad tiene algo de espejismo. Cuando el árbitro señala el final regresan las etiquetas, las siglas y esa industria del resentimiento que necesita dividirnos para sobrevivir. Los mismos españoles que se abrazaron por un gol quizá vuelvan al día siguiente a insultarse por una consigna. Pero que la unidad sea fugaz no significa que sea falsa. También el relámpago dura un instante y, sin embargo, ilumina el paisaje entero.

La selección no inventa una España inexistente: la desentierra. Nos recuerda que pertenecemos a una historia, a una lengua compartida con muchos acentos y a una memoria que no cabe en ningún partido. Quizá por eso cada triunfo nos emociona tanto: porque celebramos no solo la victoria de once jugadores, sino la posibilidad de reconocernos sin pedirnos antes el carné ideológico.

Machado temió que una de las dos Españas nos helara el corazón. El fútbol obra el modesto prodigio de reconciliarlas durante noventa minutos. Ojalá comprendiéramos que se puede amar lo propio sin odiar lo ajeno, llevar una bandera sin convertirla en garrote y pronunciar España sin excluir a nadie. Sería triste que solo un balón consiguiera reunirnos; pero sería todavía más triste despreciar el milagro porque dura poco.

*Mediador y escritor