El fabuloso aloe vera

Aloe vera, planta de hoja perenne cuyo nombre científico es Aloe vera (L.) Burm.f., de la familia Asphodelaceae o Liliaceae y más de 500 especies. Sin tallo o muy corto, hojas carnosas que convergen en el centro y color verdegrisáceo. Piel lisa que presenta unos bordes con espinas. Tres capas: la exterior o corteza, sintetiza carbohidratos y proteínas; la intermedia, savia amarilla o latex, amarga, contiene antraquinonas y glucósidos; la interna es un gel transparente con 99 % de agua, aminoácidos, enzimas, minerales, lípidos, glucomanana, esteroles y vitaminas A, C y E.

Se inició posiblemente en Mesopotamia y península arábiga. Denominada sábila y acíbar siendo el actual, Aloe vera. El término «aloe» tiene un origen griego relacionado con la sal y el mar y otro latino y árabe como amargo; «vera» tiene un origen latino y significa verdadero.

En el 2200 a.C. referencias en unas tablas de barro sumerias. Se la calificaba como «planta de la inmortalidad» en el antiguo Egipto y utilizada en medicina y cosmética. Tal vez Cleopatra engatusó a Julio César con su fina piel tratada con aloe. Aristóteles, Plinio Hipócrates y Dioscórides, alababan sus propiedades curativas. En la Edad Media y el Renacimiento se introdujo en Europa con la expansión islámica. Marco Polo y Cristóbal Colón cuidaban llevar en sus expediciones una dotación de aloe vera para curar las heridas de sus marineros.

Contiene más de doscientas sustancias activas: minerales, vitaminas, enzimas y aminoácidos. Presencia de calcio, magnesio, potasio y el eficiente germanio orgánico.

Efectos terapéuticos: tratamiento de heridas, quemaduras, gingivitis, artralgias, potenciar el sistema inmune, molestias gastrointestinales, acné e incluso como anticancerígeno. El mercado lo incluye en numerosos productos: jabones, perfumes, cremas e incluso alimentos.

Se utiliza el gel como aplicación tópica y el latex como eficiente laxante. Las autoridades sanitarias no ven peligro en el empleo del gel pero sí en el latex, por su contenido en hidroxiantraceno, derivado de la aloina, que presenta efectos cancerígenos y puede afectar negativamente al ADN. Recomiendan un uso limitado

El cultivo en nuestro país se ha introducido a finales del siglo XX, ocupando más de 500 hectáreas y destacando Andalucía con casi el 90%. En opinión de un cultivador −ingeniero agrónomo− una hectárea de aloe vera produce más que cien de algodón.

Según Juan 19:39, Nicodemo proporcionó aloe para ungir el cadáver de Jesucristo. No sé si repercutió en la resurrección, pero ciertamente acreditó su atribución egipcia como planta de la inmortalidad.

*Delegado provincial del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía