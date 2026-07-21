Al contrario que lo malo, ya sabemos que a lo bueno se le atribuyen varias paternidades, incluida la oriundez de una frase. Ahora que vivimos en una nube balompédica, sería bueno recordar aquel lúcido aforismo que se le endosa al escritor uruguayo Eduardo Galeano, y también a Jorge Valdano y a Arrigo Sacchi: «El fútbol es los más importante de las cosas menos importantes». Es la mejor técnica sándwich para desmontar la detracción hacia veintidós tíos -afortunadamente, ahora también tías- que mueven la pelota en tres cuartas partes de una hectárea.

Esos mismos, los pocos, que miraban con desdén este bendito deporte son los mejores conversos en un Mundial en el que hemos emulado aquellas infantiles aficiones de concurrir en una plaza para intercambiar cromos. Concretamente, para deshacernos de tantas cartas repetidas de polarización a cambio de otro poquito de autoestima. Ese intercambio que ya hicimos en 2010 y que nos sirvió para ir tirando ante tanta medianía política. Lo más importante de las cosas menos importantes: qué otro acontecimiento humano puede llevar a abrazarse espontáneamente a un quinqui y a un magistrado. Hasta Eros se mete en una cancha, porque el gol es esa otra pequeña muerte que rivaliza con el orgasmo; un Pentecostés laico que anima a los legos a tirar las líneas del fuera de juego o convertir a un taimado en el hincha más furibundo cuando Enzo Fernández embistió a Cubarsí.

El fútbol sirve para reafirmarse en la coherencia de espantar los tópicos. Asociábamos los acomplejamientos al individualismo; España como un país que confinaba en islotes la genialidad: hipócritas reverencias al tesón de Ramón y Cajal; al forzado exilio artístico de Picasso, o a las embarradas zapatillas de Mariano Haro. La furia española era el fuenteovejunero endoso de nuestras frustraciones, la cómoda lapidación de no pasar de cuartos. Y sin embargo, la Roja ha ganado este Mundial juramentándose en la idea de equipo; en el preciso engranaje de todas sus líneas en lugar de encomendarse a una estrella y al arreón de sus senescales.

Este deporte te cautiva por manejar como ninguno el principio de incertidumbre, al tiempo que te enerva por contaminaciones geopolíticas, que para haberlas, haylas más que las meigas. No era descabellado que Argentina hubiese llegado a los penaltis para bordarse su cuarta estrella, pero habitualmente la competición no escatima la selección natural de los mejores. España ha fiado sus cartas en el talento colectivo, en el mimo de un luthier con el balón; en una confianza absoluta en su idea de juego y en un compañerismo que espanta con admirable aplomo tantos cantos de sirena.

Leyendas negras aparte, este no era el país de los conejos, sino de la improvisación. Pero este triunfo se ha cimentado en el correcto arrope del fútbol base; en las miles de leguas de madres y padres que llevan a sus hijos a los entrenamientos; y en la impecable elección como seleccionador de un hombre cabal.

A esos reservorios de esnobismo que aún desdeñan la importancia de este deporte, habrá que recordarles que pocos otros acontecimientos generan tal impacto mundial. La marca España salió reforzada para más de tres mil millones de espectadores. Y que en Guayaquil, Tiblisi o El Cairo los niños jugueteen con camisetas de Lamine es otra poderosa manera de hacer patria.

*Licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Ambientales y escritor