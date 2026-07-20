Apresúrese a acudir a los cines de verano

En enero de 1973, Carlos Castilla del Pino publicó en la emblemática revista Triunfo un artículo titulado ‘Apresúrese a ver Córdoba’. Veinticuatro años antes, el psiquiatra y escritor había llegado a la ciudad de madrugada, en el tren de Algeciras, y se había encontrado con una Córdoba onírica y ensimismada. Paseó por primera vez por sus silenciosas calles y, desde ese momento, quedó irrevocablemente cautivado por ella. En dicho artículo, denunciaba la demolición de numerosos palacios y casas solariegas para construir vulgares bloques de pisos, idénticos a los de todo el país, y proponía reconvertir esos edificios históricos en bibliotecas, museos o salas de exposiciones. Con una concepción más europea y conservacionista del urbanismo, siguiendo el ejemplo de Atenas o Roma, Castilla del Pino reivindicaba que las ciudades tenían que estar hechas «por y para los hombres». Y terminaba su texto urgiendo al lector a que, si quería conocer la singular Córdoba de la que él se había enamorado, debía darse prisa, debía apresurarse a verla.

Ahora que el futuro de los cines de verano está en el aire, me gustaría aprovechar este espacio para contarles mi fascinación personal por esos maravillosos lugares, que a estas alturas de siglo XXI tienen también algo de onírico y ensimismado. Nacido en Madrid, crecido en una de sus numerosas ciudades dormitorio, yo llegué a Córdoba por primera vez hace más de dos décadas. Había recibido una beca de la Fundación Antonio Gala e iba a vivir entre sus muros durante un curso; sin la menor duda, fue la época más deslumbrante y decisiva de mi vida. Sin embargo, no me establecí en Córdoba de manera permanente hasta hace diez años. Entonces, junto con mi pareja, alquilamos un pequeño piso al lado de la plaza del poeta Juan Bernier, a cien metros de la iglesia de San Lorenzo. Durante el primer verano descubrí con entusiasmo, y también con la incredulidad que nos despiertan los dones inmerecidos, que alrededor de nuestra casa había nada menos que cuatro cines de verano: el Olimpia, el Fuenseca, el Coliseo San Andrés y el Delicias. Fue rara la semana, de ese y de los siguientes veranos, que no acudimos a ver una película a alguno de estos cines.

La ceremonia era simple e infalible: solo había que sacar la entrada y cruzar la puerta. Entonces, la vida ordinaria quedaba afuera y comenzaba una vida suspendida, diferente, mejor. En ella, se podía ver una película a la luz de la luna, disfrutando del frescor del albero regado, mientras comías altramuces y las colas de perezosos gatos se enroscaban en tus piernas. Inevitablemente, esas noches me devolvían a una de las experiencias más memorables de la infancia, cuando mis padres nos llevaban a mis hermanos y a mí al cine de verano de la población levantina donde pasábamos las vacaciones. Aquellos recuerdos constituyen lo más preciado de lo que llamaré mi patrimonio sentimental, que es algo intangible, imperecedero, algo que nadie nos podrá nunca arrebatar.

Desde aquí, sin entrar en las distintas soluciones que se están planteando estos días para asegurar la pervivencia de los cines de verano, querría sencillamente manifestar mi deseo de que Córdoba siga siendo, como decía Castilla del Pino hace más de medio siglo, una ciudad hecha por y para las personas, y en la que podamos seguir haciendo acopio de patrimonio sentimental, acaso el más valioso e insustituible de todos.

Así que si usted, querido lector, quiere aún vivir la inigualable experiencia de ver una película en un cine de verano en nuestra ciudad, y respirar el aire fresco bajo la luna mientras come altramuces y los gatos pasean entre sus pies, debe darse prisa, debe apresurarse a acudir a los cines de verano.

*Escritor