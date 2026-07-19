Y volverá el otoño...

En estos días de canícula, en los que el sol cae cual plomo derretido, el aire parece venir de un horno, las neuronas se espesan hasta el límite del colapso y las noches se convierten en una lucha sin cuartel con las sábanas y el reloj, viendo cómo llega la hora de levantarse, a rastras y sin haber pegado ojo, cuesta creer que un día volverá el fresquito. Y, sin embargo, el frío volverá, como las golondrinas, aunque la espera se haga eterna. Mientras, los meses veraniegos, en particular el de agosto, constituyen una especie de paréntesis existencial: el mundo se para y vivimos sólo para la fiesta, el descanso y el disfrute, ajenos por completo a cualquier problema que pueda sacarnos del estado zen. Se entiende así que sea el periodo del año preferido por nuestros políticos para quitarse de en medio, que el paso del tiempo actúe a la manera de bálsamo sobre la ciudadanía y que, con algo de suerte, cuando volvamos a la cotidianeidad hayamos olvidado la relación interminable de escándalos jamás vistos que sacuden de forma cotidiana a la sociedad española, anestesiándola frente a los que, en cualquier otro momento de nuestra historia reciente, habrían sido motivos suficientes para que se echara a la calle y tratara de erradicar pacíficamente tanta basura.

España vive sumida en un ambiente de polarización aguda que ha puesto fin de forma fulminante al diálogo constructivo; que ni siquiera contempla la posibilidad de escuchar con serenidad al otro por si su opinión o sus aportaciones pudieran enriquecernos; que ha desterrado del vocabulario términos como: ética, acuerdo, cesión, moralidad, sentido común, integridad, bien común, altura de miras, autocrítica..., sustituyéndolos por otros como: soberbia, división, populismo, ‘frentismo’, ausencia de respeto, irresponsabilidad, miseria moral, abuso, ira..., hasta convertirnos en una sociedad empeñada en odiar, aun cuando no se conozcan las razones últimas por las que se odia, o los argumentos para ello no resistan siquiera un análisis superficial. ¿Cómo nos hemos dejado trajinar de esta manera? ¿Cómo hemos llegado a convertirnos en borregos sin criterio, al servicio de ideologías sectarias que, en lugar de unir, dividen...?

España es una nación plural y compleja desde todos los puntos de vista: cultural, geográfico, histórico, político...; pero ¿es ésa razón suficiente para que nos impongan como misión en la vida excluir al vecino o al que no piensa igual que nosotros? Siempre creí que era eso precisamente lo que nos hacía ser diferentes y envidiados; admiré a quienes contribuyeron a transformar esa realidad poliédrica en realidad única. Lo acaba de demostrar la selección española de fútbol, que ha primado el concepto de equipo. Recuerden el viejo ejemplo de la menestra y la crema de verduras: en la menestra cada ingrediente mantiene su identidad individual, pero en la crema se funden hasta dar lugar a un plato nuevo y suculento en el que se perciben ecos originales de sus componentes, si bien todos han puesto su propio sabor al servicio de una apuesta única y colectiva.

Ojalá el verano nos sirva para reflexionar y a la vuelta, dado que nuestros políticos no habrán cambiado, al menos lo hayamos hecho nosotros. Quizás evitemos así que nos sigan manipulando. Los políticos son en último término el reflejo último de un país. Por eso, algunos simplifican el problema diciendo que tenemos los que nos merecemos. Y quizás sea verdad... Depende, pues, de todos y cada uno de nosotros poner pie en pared para que, más pronto que tarde, España recupere la cordura.

Feliz descanso.

*Catedrático de Arqueología de la UCO