Los libros tienen la costumbre de devolvernos el pasado cuando menos lo esperamos. Al final de cada curso, muchos de los libros que han ido peregrinando durante meses entre la casa y la facultad regresan a las estanterías. Ordenarlos significa reencontrar notas olvidadas, papeles cuyo sentido ya no recordamos y, de vez en cuando, personas que creíamos perdidas en algún rincón de la memoria. Este año reapareció uno muy especial: ¿Qué es la vida?, de Lynn Margulis y su hijo Dorion Sagan.

Margulis me lo regaló después de la conferencia inaugural de un congreso científico celebrado en Orense. Al abrirlo reapareció de nuevo su dedicatoria, fechada el 7 de julio de 2010. Después de unas palabras cariñosas, terminaba con un inesperado y festivo «¡San Fermín!». Aquella pequeña anotación devolvió el recuerdo de las conversaciones compartidas durante un almuerzo y algunos ratos libres con una de las científicas más originales de la biología contemporánea. Poco después fue invitada a visitar la Universidad de Córdoba. No pudo hacerlo. Murió en 2011.

Margulis contribuyó decisivamente a cambiar nuestra manera de entender la evolución. Durante mucho tiempo se había insistido en la competencia y en la lucha por la supervivencia como motores fundamentales del proceso evolutivo. Sin embargo, ella recordó que la historia de la vida también estaba construida sobre alianzas.

Su teoría de la endosimbiosis explica que algunos de los grandes avances de la evolución fueron posibles gracias a la colaboración entre organismos distintos. Hace unos dos mil millones de años, algunas bacterias comenzaron a vivir dentro de otras células en una relación beneficiosa para ambas. Con el tiempo dejaron de vivir de manera independiente y acabaron integrándose en una nueva célula mucho más compleja. Margulis defendió que así surgieron las mitocondrias, que proporcionan energía a nuestras células, y los cloroplastos, que permiten a las plantas realizar la fotosíntesis. La evolución no avanzó solo mediante la competencia, sino también gracias a la cooperación.

Mientras volvía a hojear aquel libro, una noticia reciente parecía responder, más de una década después, con las preguntas de Margulis. Algunos titulares anunciaban la creación de «SpudCell», presentada en muchos titulares como una «célula artificial». La expresión resulta espectacular. La realidad científica es bastante más interesante. No se ha creado una célula viva desde cero. «SpudCell» es un sistema experimental que reproduce algunos comportamientos propios de una célula y permite investigar cuáles son los ingredientes mínimos necesarios para que exista la vida.

De algún modo, esta investigación recorre el camino inverso al que describió Margulis. Si la endosimbiosis explica cómo la cooperación pudo dar lugar a células cada vez más complejas, «SpudCell» intenta averiguar hasta dónde puede simplificarse una célula sin dejar de serlo.

Todavía no sabemos fabricar vida, aunque cada vez sabemos intervenir mejor sobre ella. Cada avance científico encuentra aplicaciones con una rapidez creciente. Hemos aprendido a modificar genes, diseñar genomas y construir sistemas biológicos cada vez más complejos. Ese poder creciente obliga también a reflexionar sobre sus límites. La ciencia amplía sin cesar lo que podemos hacer; la ética no siempre avanza al mismo ritmo. Por eso, junto a cada nueva posibilidad científica debería aparecer siempre una segunda pregunta. No solo si podemos hacerlo; también si debemos hacerlo.

Seguro que aquel libro encontrado de nuevo en la estantería sigue teniendo algo que enseñarnos. Comprender la vida ha necesitado siglos de inteligencia. Intervenir sobre ella exigirá, además, una enorme dosis de humildad.

Quizá por eso convenga recordar que la historia de la vida también ofrece una enseñanza sobre la convivencia. La biología no dicta cómo deben organizarse las sociedades, pero sí muestra que la cooperación ha sido, en muchas ocasiones, una poderosa fuente de innovación y de progreso. También las sociedades prosperan cuando son capaces de convivir, cooperar y construir proyectos comunes sin dejar de ser diversas.

*Catedrática de Botánica de la UCO