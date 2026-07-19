Trigo y cizaña, «creced juntos»

Este fin de semana hemos contemplado la silueta de una madre en las imágenes de la Virgen del Carmen, advocación mariana universal desde los comienzos del siglo XIII, cuya fiesta celebramos el pasado 16 de julio, ensalzada y alentada en los conventos que la Orden de los Carmelitas tiene en Córdoba y su provincia. El Monte Carmelo está en el actual Israel, y en su entraña más viva significa «jardín o viña de Dios», que unos ermitaños cultivaron con su vida ascética hasta la fundación de la Orden. Fiesta grande en el convento de san Cayetano, donde se venera la Virgen del Carmen desde el año 1613, aunque la devoción a esta advocación ya existía, desde la fundación por san Juan de la Cruz de san Roque, en 1586. Fiesta grande en Puerta Nueva, donde permanecen las huellas de los carmelitas de la Antigua Observancia; y en los dos conventos de religiosas carmelitas, el de santa Ana, fundado en 1589, y el monasterio del Carmelo del Sagrado Corazón de Jesús y beato Tito Brandsma, inaugurado en el año 1985. Fiesta grande en Rute, cuya imagen de la Virgen del Carmen fue coronada en el 2008; en Palenciana y Montoro, también con dos imágenes coronadas, y en Hinojosa del Duque, pueblo de la sierra cordobesa, que se extiende entre dos «Montes», el Monte Calvario, con la Ermita del Santo Cristo de la Injurias, y el Monte Carmelo, con la imagen de la Virgen Carmen, y el recuerdo de aquel convento de los padres carmelitas, que llegaron en el año 1890, y que fue «vendido y aniquilado» incompresiblemente, a finales del siglo pasado. El poeta Rafael Alberti dedicó tres preciosos sonetos a la Virgen del Carmen Marinera, tal como se festeja en el Puerto de Santa María, su lugar de nacimiento. Me gustaría evocar esos seis versos, en los que Alberti se dirige a la Virgen y que María tendría en cuenta al evaluar su vida: «¡Campanita de iglesia submarina, / quien te tañera y bajo ti ayudara / una misa a la Virgen del Carmelo, / ya generala y sol de la marina! / La cúpula del mar como tiara, / y como nimbo la ilusión del cielo». Nos viene como anillo al dedo, el nombre de Alberti y su poema a la Virgen del Carmen, para enlazar con el evangelio que se proclama en las eucaristías de este domingo, en el que Jesús os ofrece la parábola del «trigo y la cizaña», diciéndonos taxativamente: «No arranquéis la cizaña porque podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega». Jesús afronta el «problema del mal”» en el mundo y pone de relieve la paciencia de Dios. La escena tiene lugar en el campo: su dueño siembra trigo, pero una noche llega el enemigo y siembra cizaña, término que en hebreo deriva de la misma raíz del nombre «Satanás» y remite al concepto de división. Sabemos que el demonio es un «cizañero», su objetivo es sembrar la discordia entre las personas, las familias, las naciones y los pueblos. Los servidores quisieran arrancar inmediatamente la «mala hierba», pero el dueño lo impide con este argumento: «No, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo». La cizaña se parece mucho al trigo y podrían confundirla. La enseñanza de la parábola es doble. Ante todo dice que el mal que hay en el mundo no proviene de Dios, sino de su enemigo, el Maligno. Es curioso, el enemigo siembra la cizaña de noche, en la oscuridad, a escondidas. Actúa en ausencia de la luz y es astuto, porque siembra el mal entre el bien, de modo, que a los hombres les sea imposible separarlos, pero Dios, finalmente, podrá hacerlo. Y segunda enseñanza: la contraposición entre la impaciencia de los servidores y la paciente espera del dueño del campo, que representa a Dios.

Y una observación de última hora, a propósito del «trigo y la cizaña». Vivimos en una sociedad donde es fácil observar un hecho que algunos autores llaman «diseminación religiosa». Entre nosotros podemos encontrarnos hoy con creyentes piadosos, con personas indiferentes a lo religioso y con adeptos a nuevas religiones, con gente que cree vagamente en «algo» y con individuos que se han hecho «una religión a la carta» para su uso particular., con personas que no saben si creen o no creen y con personas que desean creer y no saben cómo hacerlo. No es fácil saber cómo se abre Dios camino en la conciencia de cada persona. Por tanto, no nos toca a nosotros calificar a cada individuo. Menos aún a excomulgar a quienes no se identifican con «el ideal cristiano». «Sólo Dios conoce a los suyos», decía san Agustín. Sólo Él sabe quién vive con el corazón abierto a su Misterio. Y los versos finales del poeta: «Te tuve en mis entrañas sepultado / tanto tiempo, Señor, sin conocerte. / Mas nuevamente en mí has resucitado».

*Sacerdote y periodista