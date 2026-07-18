Discurso milenial

Circula por ahí un meme en el que se define a los milenial como: «Tribu legendaria de gente de 30 a 40 con pinta de 25, pero que se sienten de 65». Bueno. Esta definición claramente escrita por un milenial es una mentira enorme. Si un milenial quiere y puede comprobarlo, sólo tiene que acercarse a alguien de 25 o 30 y ver las calidades, y luego ir en humillativo al espejo. Es verdad que como generación nos hemos resistido a cambiar la forma de vestir y el lado de la raya del pelo, pero vestirse como hace veinte años no es un receta muy buena para parecer joven. Es verdad que muchos van al gimnasio y van ciegos de amor propio y fortaleza muscular, con un permanente refuerzo de los cimientos, pero una persona de veinte años no tiene la mirada de los mil metros que tiene un milenial pata negra, contemplando futuros en lo yermo. En este aferrarse a la juventud, que es también creer que nunca es tarde para reinventarse, parece haber agarrado la idea de Malcolm Gladwell de que la maestría en las cosas llega con 10,000 horas de práctica. Si hacen la cuenta, salen 7 horas al día durante cuatro años, con algún descansito, que da para enterarse de por dónde va el viento de las cosas pero no para ser maestro de nada. La maestría no tiene más camino que la obsesión, el propio látigo azotando a través de los años, la incapacidad de hacer otra cosa.

La generación milenial, por una cuestión de adiestramiento, se pone-ponemos- un poco rancia en los discursos. Están hechos para agradar a nuestras maestras de primaria. Por eso yo creo que el discurso de la princesa Leonor en los premios Princesa de Girona está ya escrito-mal-por un milenial.

*Abogado