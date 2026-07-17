Libres e iguales

Si me dieran a elegir entre libertad e igualdad, elegiría la primera, pero también afirmaría que es un dilema impostado. Pues la libertad, ejercida a nivel individual como la posibilidad efectiva de decidir y elegir entre varias opciones, y la igualdad, a nivel colectivo como el acceso a las mismas oportunidades y a los mismos derechos en una sociedad justa, son indisociables: si hay más oportunidades hay más libertad y si hay más capacidad de elegir hay más igualdad. Por ello la distinción entre poner el acento en la libertad, asociada a la derecha política, o en la igualdad, como valor insustituible de la izquierda, no es antitética, sino solidaria. No puede haber libertad en la desigualdad ni igualdad sin democracia.

Porque, ¿qué posibilidad de elegir hay en una sociedad donde las desigualdades económicas -pobreza, dificultad de acceso a la vivienda, educación o sanidad, desigualdad salarial en los inmigrantes o las mujeres-, sean restrictivas? Quien sólo tiene la oportunidad de sobrevivir, no vive en libertad. La igualdad es condición necesaria para la libertad. Si deterioramos el sistema público -educación, sanidad, infraestructuras, servicios sociales, investigación-, estamos también deteriorando la libertad.

La libertad, además, no es ilimitada, hay quien la ejerce y es perjudicial, para sí o para los demás. En este sentido el filósofo Byung-Chul Han escribe: «Hoy pensamos que somos más libres que nunca, pero en verdad vivimos bajo un régimen despótico neoliberal que precisamente explota la libertad». Como dice Joseph Stiglitz, «la libertad para algunos es la falta de libertad para otros». La concentración de poder económico que existe a nivel mundial en la actualidad es el germen del autoritarismo, como ya está ocurriendo. Influye en las decisiones políticas que afectan a la mayoría, suscitada por una minoría rampante que concentra el poder y es un factor decisivo de desigualdad. A más poder menos igualdad y libertad. Como dice Victoria Camps: «La libertad reducida a puro egoísmo no es libertad». Por ello la intervención pública ajustada, aumenta la igualdad y las oportunidades y en consecuencia la libertad colectiva e individual.

Tampoco existe la igualdad absoluta, pero la extrema desigualdad es también antidemocrática, como señala Julia Davis. Por ello un sistema tributario justo (que pague más el que más tiene) es un instrumento de igualdad, y un sistema democrático efectivo es un instrumento indispensable de libertad. Conjugar los dos sistemas y principios hace una sociedad más justa, humana y en los tiempos actuales sostenible y es la forma de equilibrar la libertad e igualdad, los valores fundacionales de nuestra sociedad moderna desde el siglo XVIII.

En un libro reciente titulado ‘Libres e iguales. Un manifiesto por una sociedad justa’, de Daniel Chandler, donde reivindica la figura de John Rawls, el autor aboga por una renta básica universal, fondos de inversión ciudadana y nuevas formas de democracia en el trabajo, evitando el dogmatismo y probando nuevas ideas, con una clara visión moral y pragmatismo. Por ello sólo un sistema político que ha llevado a cabo esta política -aunque tan injustamente desprestigiado y relegado- como la socialdemocracia, es capaz de aunar, en mayor o menor medida, la libertad e igualdad. Libres e iguales.

*Escritor y poeta