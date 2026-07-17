Catarsis colectiva

Qué bonito ver las plazas y calles en toda la geografía patria llenas de gentes de todas las generaciones, credos e ideologías saltando de alegría, compartiendo los mismos colores y bandera y el mismo orgullo. Sí, me dirán que si son millonarios, que un gol no pone el plato en la mesa ni paga los recibos de la hipoteca, ni mitiga el déficit de viviendas ni las colas de espera. Y llevan razón. Pero valoren la emoción de esos 20 millones de españoles que siguieron la retransmisión del partido de semifinales del Mundial de Fútbol y todos los que salieron a festejarlo después.

Llevamos un año muy duro. Tras la conmoción y el dolor de los accidentes de Adamuz y Los Gallardos, los asesinatos por violencia de género, tras el goteo incesante de condenas y casos de corrupción que manchan la vida pública, tras la tensión internacional con las guerras de Ucrania, Palestina e Irán, tras la lucha para acceder a una vivienda y llegar a fin de mes, necesitamos sacudirnos tantas miserias y levantarnos. No es solo fútbol, es la necesidad imperiosa de un país por encontrar un asidero de felicidad limpia en medio de un paisaje social y político que, durante el último año, se ha empeñado en arrastrar los ánimos por el fango de la decepción. Necesitamos de alegrías colectivas, de orgullo sano, de festejar sin miedo. Y esta selección española de fútbol lo está consiguiendo con chavales que se desarrollan con talento profesional y con mesura en lo personal.

Como por arte de magia, noventa minutos de once jóvenes corriendo detrás de un cuero han bastado para anestesiar el dolor crónico de un país que lleva meses coleccionando siniestros, corruptelas de traje y corbata y comisiones en dinero negro. Es la magia del balón, ese bálsamo nacional que todo lo cura. Todo se relativiza cuando un extremo traza una diagonal perfecta hacia la gloria. Oficinas vacías y terrazas desbordadas de testosterona y litronas, y los gritos unánimes en los balcones demostraron que la necesidad de alegría en este rincón de Europa no es un capricho, es una prescripción médica de urgencia. Necesitábamos llorar, pero esta vez de esa emoción plástica que te da el deporte para no tener que mirar el saldo de la cuenta bancaria o el último escándalo del telediario.

La épica deportiva ha vuelto a ejercer de bálsamo emocional. Durante dos horas, el español medio olvidó que la vida es dura, que las instituciones crujen y que el futuro se presenta borroso. Nos fundimos en abrazos con desconocidos compartiendo una euforia que ya querrían para sí los comités de crisis de los partidos políticos. Es el triunfo de la anestesia esférica ante un año negro. Y para la final, ya saben ¡Aupa España!

*Abogado y profesor de Ética