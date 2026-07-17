Ha dicho el alcalde Bellido, imaginamos que en un rapto de amor propio fruto del evidente éxito de su operación bikini, que su mandato no cuenta con alternativas, ante lo cual no cabe sino darle la razón. El resto de partidos, no se sabe muy bien por qué, se ha tomado con cierta pachorra la designación de aspirantes a la Alcaldía de Córdoba para el último domingo de mayo del año que viene. No vaya a ser que alguien conozca a los contendientes, sin estrés. Para celebrar la ausencia de contrariedad, parece que el regidor se ha ido a un edificio municipal, el Gran Teatro, a grabar un vídeo propagandístico de su renovación como cabeza de cartel. Se llama Salón de los Telares, pero podríamos llamarlo «de las Cortinas», por lo de limpiarse con las ídem.

Es tradicional en Córdoba que, un año antes de las municipales, se activen los durmientes, que suelen ser las plataformas cívicas y similares. Si se fijan, se pasan tres años como esos mamíferos que pasan los inviernos con el pulso bajo, para reaparecer en el momento oportuno. En ocasiones, bajo la coartada de aspiraciones cívicas o culturales. De impacto sentimental, mayormente. Córdoba no tiene una alternativa de aliento diario, porque hacer oposición es un rollo y un coñazo de los gordos. Y así no hay quien haga carrera de estas criaturas, defensores de la beatitud de Sánchez y su familia, de su imposibilidad manifiesta de cometer un delito común.

Los síntomas de desgaste, sin embargo, están ahí. Los peperos se han tenido que apoyar en Vox para que le salgan los números en la Junta. En realidad, la izquierda solo necesita que le suene la flauta de la participación propia para mojar en la Diputación y, de manera más remota, en el Ayuntamiento. Es complicado medir, visto lo visto, cómo va a ser la activación del votante que no quiere ver a los de Abascal ni en pintura.

El problema serio de Bellido es que llegará a mayo con poco que vender, de ahí que se pongan a tapar la fachada del estadio (una obra evidentemente innecesaria) o al parking de Vallellano (que ya veremos dónde y cuándo acaba). Cómo estará la cosa, que están tocando a rebato para que no haya frenos inesperados ni contratos desiertos. Que hasta se han planteado volver a baldear las calles con agua de verdad, aleluya. Igual hasta hacen un parque que merezca la pena llamarse con tal nombre una vez que acaben ese pozo sin fondo del tanque de tormentas.

Uno ha visto caer a Merino y a Ni(A)eto cuando descorchaban el cava, en condiciones igualmente favorables. Y el entorno de Alcaldía ha cambiado sustancialmente tras los cambios internos, con un evidente problema de falta de músculo. El peor problema del PP cordobés desde que toca poder ha sido, siempre, el de dar las cosas por supuestas. Creer que esto se apaña con un vídeo del Instagram ese. No hagan mucho caso a la sensación de seguridad, que es mera impostura. Cosas más raras hemos visto.

*Periodista