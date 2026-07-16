Hace un par de días en el paseo marítimo de una playa de la costa catalana observé cómo dos muchachas musulmanas, ataviadas con su típica vestimenta, el burkini, que deja al descubierto solo las manos, los pies y el rostro y que salían de la arena tras limpiar sus pies en la ducha, eran increpadas por dos muchachos con bañadores oscuros firmados por Armani, quienes les gritaron: «Largaros a vuestro puto país, moras» mientras tarareaban «Cara al sol con la camisa nueva». Los chicos tendrían más o menos la misma edad que ellas y ellas, nacidas posiblemente en España, no hicieron ningún caso ni al grito de «largaros a vuestro puto país», ni a la cancioncilla con la que ellos querían demostrar su arraigo y su patriotismo de chicos españoles que pueden ir por el paseo marítimo con sus bañadores Armani y sus torsos al descubierto diciéndoles a dos muchachas que estaban riéndose e ignorándolos que se fueran, que este no es un país, aunque hayan nacido en él y sean tan españolas como ellos.

No pasó nada más: ellos con paso firme continuaron su camino y siguieron entonando el cara al sol, mientras ellas con sus burkinis malvas se quedaron sentadas, hablando y sin esperar aparentemente nada y casi diría sin haber prestado atención al grito de los muchachos, seguramente para intentar pasar desapercibidas y no generar más violencia al saber que es algo que escuchan de forma recurrente ahora que se le puede decir a cualquiera que se vaya a su puto país, aunque su país sea este que pisan y en el que viven, estudian, trabajarán, serán madres o no y vivirán en paz. Eso, si entre todos conseguimos que unos chicos de unos veinte años se avergüencen de lanzar ese grito a dos chicas que han disfrutado del mar, de la arena, del verano y solo pretenden volver a casa, a sus casas en un pueblo de la costa catalana, donde sus padres las esperan para cenar y hablar del día y ellas dirán que ha sido un día perfecto y no dirán nada de esos dos chichos, ni de su grito racista porque no quieren que sus padres tengan miedo y porque ellas no quieren tener miedo.

Ellas tan solo quieren seguir avanzando, tener esperanza y un motivo para pensar que su futuro puede ser como el de ellos, aunque ellos querrían que ellas no existieran y, sin embargo, ellas solo quieren coexistir y no volver a escuchar eso de «largaros a vuestro puto país, moras de m…..».