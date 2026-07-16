Ahora que estamos subidos por el fútbol, voy a aprovechar las pocas neuronas que quedan activas ya a final de curso para explicarme aquí, por si estuvieran nuestros políticos blanditos después de tanto amor y unidad patria con las semifinales del mundial y les diera en Torrox, o donde sea, por echarle una pensadita.

Los mundiales son esos fenómenos deportivos que, en España, son prácticamente el único evento que no nos separa. No hay que ser muy perspicaz para percatarse de que, desgraciadamente, en nuestro fascinante país casi todo lo hace. Incluso, en ocasiones, la propia cultura fomenta esta división.

En Córdoba, también. A veces, los artistas somos complicados; en ciudades pequeñas más todavía porque todo el mundo cree conocerse, se sospecha del otro y tienes tan poca repercusión que alimentas el ego a través del pequeño microcosmos que es lo local. Ya saben, ese argumento de «en mi barrio/ciudad me conocen… soy un fenómeno»... Y vas y te aplaudes.

La mirada pequeñita condena a todos los sectores a hacerse cada vez más pequeños y es, precisamente, esa visión diminuta y sesgada la que condena el proyecto de la sala expositiva en Caballerizas Reales. Sí, vuelvo a mi neura particular ya que hay pocos asuntos culturales en Córdoba que me inquieten más que este: por qué traer aquí desde Cataluña (o desde China, si fuera el caso, da igual), sin concurso público, las obras de una colección privada, autodenominada como ‘museo’ (que no lo es), siendo una colección que se define sólo y exclusivamente como figurativa. ¿Puede haber algo más fuera de lugar en el arte contemporáneo que ponerse etiquetas? Es un misterio. Si fuera un equipo de fútbol, y lo trajéramos para conformar el Córdoba CF, sería como traer lo no seleccionado de la cantera de otro equipo de ámbito regional y, además, los jugadores serían todos delanteros, o todos centrales, o todos porteros. Tendríamos un equipo que sería un desastre, ¿no?

Si yo conformara un equipo para esa sala, haría una colección permanente, plural y con calidad, conformada por las primeras espadas que han vinculado su vida a la ciudad. Esos cuyas obras están en el MOMA de Nueva York (Equipo 57), en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Pepe Espaliú) o han sido una referencia imprescindible en la actividad cultural en las últimas cincuenta décadas: Hisae Yanase, Rita Rutkowski, entre otros muchos. En el espacio, otra parte sería más porosa, dinámica, abierta a propuestas innovadoras, sean de donde sean, que enriquezcan la mirada desde todos los ámbitos creativos.

Con este asunto, si continúa como está planteado, nos estamos metiendo goles en nuestra propia portería.

*Artista y catedrática de universidad