El relato (III). Colón

Estos tiempos de Mundial de Fútbol son proclives a que a uno le entren ardientes arrebatos patrióticos. Que por otra parte tampoco está mal ni hay que preocuparse por ello, aunque no sé con qué sentimientos estaré cuando se publique este artículo de opinión, ya que lo escribo unas horas antes del partido Francia-España. Mañana veré.

En todo caso, este Mundial ha confirmado mucho de lo que vengo defendiendo desde aquí hace un par de semanas: que en este mundo donde toda la información (cierta o falsa) está en internet, el relato, el cómo se cuente la historia, es más importante que el hecho en sí mismo, incluso más que hace años y hace siglos.

Por ejemplo, la selección de fútbol de Noruega (por cierto, simpatiquísima ella) nos ha recordado lo mucho a lo que se llega remando juntos, evocando también aquellos drakkars vikingos con los que, se ha repetido hasta la saciedad, los escandinavos pudieron «llegar» a América antes que Colón. Pero si los vikingos lo hicieron, que aún está por ver, ese es el término justo a emplear: «Llegar», no «descubrir».

Para «descubrir» algo hay que ir, volver, contarlo y contarlo bien. Y los hombres del Norte ni regresaron ni lo supieron relatar con sus runas. Eso lo hizo Colón.

¿Que los vikingos toparon con América? También hay sospechas de la posible llegada de fenicios a América, que sí que lograron circunnavegar África; de musulmanes quizá arrojados por los vientos alisios y hasta de polinesios que supuestamente alcanzaron Sudamérica y dejaron su huella genética, comprobada, en algunos grupo de población. Incluso los vascos ya pescaban frente a Terranova hace siglos. Pero «descubrir», lo que se dice «descubrir», eso lo hizo el almirante.

Por cierto, un Colón al que deberíamos considerar cordobés, independientemente de su polémico lugar de nacimiento, ya que Córdoba fue la ciudad en la que más tiempo vivió (cuando buscaba presentarle a los Reyes Católicos su aventura americana), en la que trabajó como librero y donde se casó y tuvo su primer hijo y primera casa propia en Castilla. Por mucho menos de eso, en otras ciudades, en Sevilla sin ir más lejos, el descubridor pasaría a la historia como sevillano de toda la vida. Pero da la impresión de que en Córdoba tampoco somos (ni queremos) ser dueños de nuestro propio relato. Ciertamente le hemos dedicado una plaza y una placa en la Diputación a don Cristóbal, y últimamente un espectáculo de luz y sonido en el Alcázar de los Reyes Cristianos. Pero ‘ganar el relato’ en la Historia, con mayúscula, es otra cosa, colorines aparte.