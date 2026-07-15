Lo invisible

En la época de la hipercomunicación hay muchas cosas invisibles. Cuando yo era niña, y vivía en una ciudad industrial, la contaminación del aire se veía y se sentía: chimeneas echando humo. Ahora tenemos que ir rastreando lo que se oculta cuidadosamente. Algunos titulares: «... los trucos contables de las grandes tecnológicas camuflan hasta un 85% de la contaminación de la IA» (‘The Guardian’); «La fiebre de los centros de datos sube la temperatura de la crisis energética global» (‘El Salto’); «La ONU alerta de que la IA tendrá un coste ambiental irreversible» (RTVE); «La industria de los centros de datos pretende construir un imaginario de estas instalaciones con imágenes pulcras de sus centros de servidores» (Especial de ‘La Marea’). Hasta hace muy poco ni siquiera sabíamos de la existencia de esos centros. Eran invisibles.

La palabra genocidio ya no nos sacude: Gaza, Cisjordania, Sudán se han vuelto invisibles. Pero a veces nos sorprende cuando aparece en un título inesperado. El periodista Gil Duran ha publicado (The Nerd Reich) ‘Un genocidio de Silicon Valley’. El primer billonario del mundo está matando a los niños más pobres del mundo. Saca a la luz algo que casi habíamos olvidado: ¿Qué pasó con los enormes recortes que impulsó Elon Musk en su breve paso por la administración Trump? Los recortes en los programas de ayuda han causado al menos 762.000 muertes, 500.000 de menores. El legado de Musk es la muerte de niños.

Y a lo anterior habría que añadir el mucho dinero que han ganado las grandes tecnológicas por su complicidad con genocidios como el de Gaza. Siempre en la sombra. «Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos» (‘El Principito’).

En el corazón tengo grabado el nombre de Ahmed Toummouhi. El Tribunal Supremo ha acordado que sea indemnizado con 2,5 millones de euros. Durante años fue invisible. Yo escribí una columna Inocente Ahmed y espero que quien me lea busque su nombre y no olvide su historia.

*Activista internacional