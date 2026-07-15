Infancia recluida

Hubo un tiempo en que la infancia se educaba en la calle, esa universidad sin rector donde los niños aprendían a perder, a pactar, a sangrar por una rodilla y a regresar a casa antes de que la voz de la madre se volviera trueno. La calle tenía sus peligros, pero también sus sacramentos: la pandilla, el escondite, la bicicleta heredada, el balón bajo un coche y la primera humillación que enseñaba a sobrevivir.

Ahora los niños viven en cautividad doméstica, trasladados de una jaula acolchada a otra: del colegio al coche, del coche a la academia, de la academia al dormitorio, donde una pantalla les administra aventuras en dosis de dopamina. Hemos querido librarlos de todo riesgo y hemos terminado privándolos de toda experiencia. No se suben a un árbol para no caerse, no vuelven solos para que no se pierdan, no discuten sin árbitro adulto para que no sufran; y así crecen sin saber caer, orientarse ni reconciliarse. Como los príncipes enfermizos de los cuentos, viven protegidos de la intemperie e indefensos ante la vida.

Delibes sabía que un camino, una acequia o un nido enseñaban más sobre el mundo que muchos manuales. Tom Sawyer aprendía la astucia burlando prohibiciones; nuestros hijos aprenden a deslizar el dedo sobre una pantalla fabricada por ingenieros que conocen mejor sus impulsos que sus padres. El flautista de Hamelín necesitaba una melodía; el moderno dispone de algoritmos y vídeos interminables.

Los adultos alegamos que la calle ya no es segura. Pero convendría preguntarse quién la volvió inhabitable. La expulsamos de la vida infantil cuando llenamos las plazas de coches, vaciamos los barrios de comercios, desconfiamos del vecino y convertimos cualquier contratiempo en amenaza judicial. Después contemplamos los parques desiertos y concluimos que los niños prefieren quedarse en casa. No los hemos encerrado porque odiemos su libertad, sino porque adoramos nuestro miedo.

Esta reclusión produce criaturas vigiladas hasta la asfixia y abandonadas en el territorio más peligroso: internet. No les permitimos bajar solos a comprar el pan, pero les entregamos un teléfono por el que entran en su cuarto desconocidos, mercaderes y depredadores. Cerramos con llave la puerta de casa mientras dejamos abiertas las ventanas digitales.

La infancia necesita amparo, pero también necesita mundo: adultos que protejan sin secuestrar, límites que no sean barrotes y riesgos pequeños que la preparen para dolores mayores. Un niño que nunca se pierde no aprende a encontrarse; uno que jamás se aburre no descubre la imaginación; uno que siempre juega bajo supervisión termina creyendo que la libertad es peligrosa.

Quizá estemos a tiempo de devolverles la calle: no la calle idealizada de nuestra nostalgia, sino una ciudad habitable, con plazas, árboles y tiempo. Porque una sociedad que encierra a sus hijos para que nada les ocurra acaba consiguiendo algo peor: que no les ocurra nada.

*Mediador y escritor