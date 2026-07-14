El verano de Camus

Hay veranos que se recuerdan por un viaje, un amor o una pérdida. En la vida de Albert Camus hubo uno que no puede fecharse con exactitud porque, en realidad, se prolongó durante toda su juventud en Argel. Fue el verano permanente del Mediterráneo, el de las playas de Tipasa, la luz blanca sobre las ruinas romanas y el mar convertido en una escuela de filosofía. Aquel paisaje no fue un simple escenario de su obra: fue el origen de su manera de entender el mundo.

Camus nació en una familia humilde de la Argelia francesa. Conoció pronto la enfermedad, la pobreza y la muerte de su padre en la Primera Guerra Mundial. Nada hacía pensar que aquel niño encontraría motivos para celebrar la existencia. Sin embargo, los veranos junto al Mediterráneo le enseñaron algo que ningún tratado filosófico podía explicar: la belleza no elimina el sufrimiento, pero hace que la vida siga mereciendo ser vivida.

En 1936 escribió uno de sus textos más luminosos, Nupcias en Tipasa. Allí describe las ruinas abiertas al mar, el aroma del ajenjo, el calor de las piedras y el sol cayendo sobre la piel como si la naturaleza invitara al ser humano a reconciliarse con el mundo. «En medio del invierno aprendía por fin que había en mí un verano invencible», escribiría años después. Esa frase, una de las más citadas de toda su obra, resume una convicción nacida mucho antes de convertirse en premio Nobel: la felicidad no consiste en ignorar el dolor, sino en descubrir que incluso el dolor convive con la luz.

Resulta significativo que esa filosofía surgiera en un paisaje mediterráneo. El sur enseña un ritmo distinto. Obliga a detenerse cuando el calor aprieta y a esperar la llegada de la tarde para recuperar las calles. Camus comprendió que esa lentitud no era una debilidad, sino una forma de sabiduría. Frente a una Europa obsesionada por el progreso, la velocidad y las grandes ideologías, él reivindicó la medida, el equilibrio y la atención a las pequeñas alegrías.

Quizá por eso su pensamiento sigue siendo tan actual. Vivimos rodeados de pantallas que prometen experiencias constantes y, sin embargo, cada vez resulta más difícil contemplar un horizonte sin sentir la necesidad de fotografiarlo. Camus habría defendido algo mucho más sencillo: caminar, nadar en el mar, conversar bajo una sombra o dejar que el silencio complete aquello que las palabras no alcanzan.

En ese verano mediterráneo encontró una respuesta que atravesaría toda su obra. El absurdo existe, la injusticia también. Pero mientras el sol siga reflejándose sobre el mar y el ser humano conserve la capacidad de admirarlo, habrá razones suficientes para resistir. Tal vez esa sea la lección más profunda de Camus: que la felicidad, lejos de ser una evasión, puede convertirse en el acto más valiente frente a la oscuridad.

*Doctor en Filosofía y profesor de la UNED