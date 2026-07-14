Yo creo que lo que voy a escribir no debe ser difícil entenderlo. Bueno, no debería. Lo que pasa es que a veces no queremos leer verdades porque, o no convienen o es que esto de la clase media les repugna. Miren ustedes, dicho sea, con todo respeto (porque si se pierde el respeto viene la violencia que no conviene a nadie), se habla mucho de la sexta como un canal de televisión famoso; pero que sea famoso no quiere decir que sea leal o culto (de hecho, en mi opinión, no lo es). Porque en general, ese canal no sirve a la cultura, sino que, salvo excepciones que confirman la regla, su misión es que un determinado partido acceda al poder. ¡Qué pena! Porque si al menos quisieran convencernos de lo que creen como dijo Miguel de Unamuno antes de la Guerra Civil, pues mira. Pero lo que buscan es manipular a las masas. En fin, nada como predicar con el ejemplo y por eso les haré una sugerencia de lo que debería ser «la Sexta» prodigiosa, la auténtica sexta y que la tenemos al ladito: es la planta sexta del hospital Reina Sofía de Neurología; desde sus limpiadores hasta sus médicas pasando por sus enfermeras y celadores. Dios mío, que maravilla de gente. No digo nombres porque no quiero que nadie se me pase. Pero, ¡coño, eso es cultura! Ellas y ellos aumentan su horario sin que nadie les pague, no solo para salvar vidas, sino para alegrar a la planta Sexta (y aun necesitando recursos que son muy necesarios y que van a parar por la cara a cosas que pueden ser más o menos necesarias, pero no urgentes). Así que este que está aquí solo puede decirles en idioma andaluz que es el que mejor sale para alargar: ¡Ole, ole y ole la sexta planta del hospital Reina Sofía! Ojalá la educación enseñe a nuestros hijos que quiere decir la Sexta en verdad. Y otras muchas cosas más…

*Abogado