¿Alguien que esté leyendo esto recuerda a las Hermanas Benítez? Muchos habrán tarareado alguna vez Corazón de melón, que todavía se canta en verbenas y fiestas populares. Las Hermanas Benítez fueron un grupo musical cubano que triunfó entre 1950 y 1970. Eran hijas del exministro cubano de Trabajo Francisco Benítez, creador de la ley conocida como 8x5, que protegía a los trabajadores cubanos de jornadas superiores a las cuarenta horas semanales. Un día, paseando por La Habana, pasaron por delante del edificio de la Radio Cubana y se les ocurrió entrar y gastar una broma haciéndose pasar por cantantes profesionales. Tuvieron tal éxito que cuando salieron de allí ya tenían firmado su primer contrato, seguido de actuaciones en la televisión cubana, en Estados Unidos, México, Medio Oriente y Europa. En España fijaron su residencia. Cuando se fueron casando, algunas de ellas con españoles, el quinteto se redujo a trío, en el que se fueron alternando para mantener el número constante.

Grabaron más de uno docena de discos, varios de ellos versionando canciones famosas, como Tú serás mi baby, versión española de Be my baby, original del grupo femenino estadounidense Les Ronettes, que fue un exitazo en las voces de Les Surfs, que eran de Madagascar. Chao chao fue otro triunfo de las Hermanas Benítez. Seguro que les suena: «Vuelvo a la playa donde te conocí/ y el mar me canta así:/ chao chao./ Y los amigos que antaño dejé/ van saludándome:/ chao chao./ Lo veo todo igual,/ nada ha cambiado en el ambiente/ y con la mirada/ yo te busco entre la gente...» Eliminando de la letra los elementos románticos, tengo que decir que me viene a la memoria continuamente cuando estoy en Fuengirola porque, tanto si voy por el paseo marítimo como si lo hago por las calles interiores, lo más normal es que me encuentre con algún conocido. Suele pasarme, por ejemplo, con algunos amigos y compañeros de la Academia: Juan Hidalgo del Moral, Aniceto López Fernández, Bartolomé Valle Buenestado y Antonio Varo Baena son fijos, aunque este año no los he visto todavía. Claro que no los saludo con un chao chao, que me parece bastante cursi, pero la imagen del trío cubano no se me va de la cabeza.

A los que estén también en Fuengirola o piensen venir, les hago algunas recomendaciones caprichosas, totalmente alejadas de las gastronómicas, como los espetos de sardinas y los pescados y carnes a la brasa. Visiten la librería Teseo y la papelería Góvez. También pueden darse un paseo por el castillo -alcazaba- Sohail y por los yacimientos arqueológicos de origen romano Finca del Secretario y Termas de Torreblanca.

*Académica