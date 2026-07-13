90 años de la Guerra Civil

En estas fechas se cumplen 90 años del inicio de la guerra civil española, sin duda, el acontecimiento más importante de nuestra Historia Contemporánea. Van a sucederse, como lo están haciendo ya, multitud de publicaciones sobre sus diferentes aspectos políticos, militares, sociales, etcétera, coloquios de especialistas, cursos universitarios de rango relevante, como un periodo tan notorio en nuestra Historia y de tanta trascendencia en la vida política posterior se merece, pero también, con seguridad, se plantearán tertulias, pronunciamientos de personalidades significadas en la vida pública con posicionamientos más o menos «memorialísticos» de uno u otro lado que, más que probablemente, seguirán alimentando el debate en torno a este proceso axial en nuestra historia y, como decimos, en nuestra propia vida política.

Señalo esto porque, desde la perspectiva de la Historia, la Guerra Civil española no es un debate acabado; cada generación, como muestran tanto las más recientes publicaciones sobre la misma, añade, completa, integra o matiza nuevos horizontes de análisis, o como plantean también las muy recientes tesis doctorales realizadas sobre nuestra propia provincia de Córdoba relativas a diversos aspectos de la guerra en suelo cordobés. Sin embargo, siendo ello cierto, también hay que señalar algunas cuestiones básicas que la investigación historiográfica más solvente ha fijado contundentemente, quedando definitivamente como referencia de partida y de análisis de la propia Guerra Civil, de entre las que, sin duda, la más importante es señalar que la guerra no fue algo inevitable, como desde determinadas posiciones políticas, de forma interesada e, incluso, historiográficas, se nos ha intentado tantas ves hacer ver. Por el contrario, la guerra sería provocada por la sublevación frustrada de parte del ejército contra la legalidad constitucional republicana, sublevación esta que, precisamente, en ciudades como Córdoba, contaría con importantes apoyos civiles y que, al encontrar muy serias resistencias por parte de los sectores populares, sindicales y políticos, del propio Gobierno de la República, terminaría abocando al país a una tremenda crisis que desemboca en guerra y que, sólo de forma oficial, finaliza el 1º de abril de 1939, después de haber generado un enfrentamiento que se llevó por delante la vida de varios cientos de miles de personas en uno y otro lado, de haber sometido al país a una devastación consecuencia de bombardeos y otras acciones militares y, desde luego, de haber construido sobre la victoria militar de los sublevados un régimen vengativo con los vencidos y generoso con las elites que le apoyaron de casi 40 años que sería, junto a Portugal, la única dictadura fascista sobreviviente en la Europa que surge tras la II Guerra Mundial.

Conceptos historiográficos, si no de nuevo cuño, pero sí de mayor ambición en cuanto a su incorporación al bagaje interpretativo y aplicables a una mejor compresión de la Guerra Civil española, tales como el situarla de ejemplo y modelo de guerra total, el análisis de la vida cotidiana en las retaguardias nacional y republicana, los variados enfrentamientos ideológicos y políticos habidos a lo largo de la guerra, entre otros, vienen colaborando en lo que pueda ser una interpretación real, global, de lo que ocurriera en España en aquellos meses de guerra como un episodio más de lo que ha venido denominándose como Guerra Civil Europea que no se cerraría hasta la finalización de la II Guerra Mundial.

*Historiador