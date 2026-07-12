Un héroe discreto

Esta historia es real aunque parezca una fábula. Y algo de fábula, de relato, tiene porque no se conoce todo lo ocurrido y, en esas situaciones, la mente tiende a fabular, a rellenar los huecos. De hecho, trata de un personaje poco conocido al margen de los círculos académicos, casi anónimo para el público general. Hasta ahora.

Joaquín Romero Maura murió en 2022, a los 82 años. Vivía en una residencia de ancianos de Zaragoza y antes había residido en Reino Unido y en Francia. Graduado en Oxford, fue conocido como historiador y, a la vez, desarrolló una importante carrera como gestor financiero, colaborando con su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal, testaferro del rey Juan Carlos. Según la información aportada por José María Irujo en el diario El País (https://elpais.com/espana/2026-06-29/una-ong-britanica-acumula-76-millones-en-donativos-de-un-fondo-en-jersey-ligado-al-rey-emerito.html), en 2004, el entonces rey de España puso a nombre de Joaquín Romero una cuenta opaca creada en el paraíso fiscal de la isla de Jersey que, en el momento de la muerte del titular, contaba con unos 15 millones de euros. A partir de ese momento, una organización no gubernamental de ayuda a refugiados -British Council Refugee (BCR)- empezó a recibir anualmente donaciones desde dicha cuenta. Ya van por más de 7 millones de euros.

Podemos imaginar la sorpresa producida en esa modesta ONG, que no aceptó el dinero hasta que se demostró que su procedencia -el testamento de Joaquín Romero Maura, que falleció viudo y sin hijos- era legal. Según el artículo citado, Romero Maura había manifestado que Juan Carlos -quien fue atesorando dinero desde años antes por el temor de ser expulsado del país y carecer de medios en el exilio- le donó esa cantidad como agradecimiento a su labor, dada su certeza de que, aunque el temor a la abolición de la monarquía había dejado de estar presente, la existencia de ese capital no sería comprendida ni aceptada por el pueblo español.

No sabemos si fue un préstamo o un regalo, pero el señor Romero, solo un año después de recibirlo, indicó en su testamento que sería donado a instituciones benéficas. Se dice que el primer poseedor del dinero no está de acuerdo, pero como no se ha podido demostrar su origen ni que esté relacionado con él, el legado ha seguido su curso y el British Council Refugee está encantado y muy agradecido.

¿Qué movería a un historiador con estrechas relaciones políticas y financieras a tomar esa decisión? Ni sus hermanos lo sabían y no ha dejado escrito nada más que las disposiciones testamentarias. Puede que desde el primer momento considerara que el origen de ese capital no era honesto, o quizá pensó que una vez que el monarca ya no corría peligro de ser exiliado, su deber consistía, en perfecta consonancia con el propósito inicial, en donarlo a auténticos exiliados sin recursos. Y lo hizo. Es como ser testaferro tanto del dinero como de su finalidad: y así, el señor Romero ejerció su rol hasta las últimas consecuencias. Otra posibilidad es que fuera un antimonárquico encubierto, un revolucionario anónimo, un anarquista pacífico convencido de la bondad del apoyo mutuo y de la solidaridad.

Estas motivaciones podrían rellenar lo que no se conoce, podrían completar su imagen de héroe, la estampa de su identidad. Porque si valentía, compasión y determinación se consideran algunas de las características del héroe, podemos encontrarlas aquí, junto a humildad e inteligencia. ¿Será por eso que apenas se dé a conocer su historia? ¿Podría suponer un peligro que fuera emulado por otros que decidieran no seguir la norma asignada y asumir sus propias reglas?

*Psiquiatra