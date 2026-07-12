Farolas en mal estado

Esta carta es para hacer un llamamiento a nuestro Ayuntamiento, Diputación o quien corresponda, ante la dejadez que existe en nuestro barrio. Hace unos años se pusieron unas farolas solares en el tramo que va desde la rotonda de la gasolinera que hay bajando de la N-432 hasta el restaurante Cardador. Desde hace más de dos años estas farolas se han deteriorado, bien sea porque las baterías no cargan, bien sea por bombillas fundidas, no lo sé. Pero el resultado es una vía a oscuras donde transitamos muchísimas personas todos los días, incluido el autobús de la línea N y N1. Yo como no sé a quien corresponde la gestión y mantenimiento de esta vía, escribí al Ministerio de Fomento y al Ayuntamiento de Córdoba, área de Infraestructuras, con registro de entrada con certificado electrónico. Ninguna de las dos entidades ha tenido a bien contestarme. Somos un barrio de Córdoba más que merecemos tener los servicios de los que gozan otros vecinos, por seguridad para nuestros hijos, para nosotros y para animales que se cruzan por la carretera. Ocurrirá una desgracia algún día y ya será tarde.