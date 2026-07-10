¿Sabemos realmente desconectar?

Cada verano me hago esta pregunta: ¿seré capaz de desconectar de verdad?

Es una cuestión de gran importancia. Las vacaciones no son un lujo ni un capricho, son una necesidad para recuperar el equilibrio físico y emocional que el ritmo cotidiano suele arrebatarnos.

Vivimos instalados en la urgencia permanente. El móvil, el correo electrónico, las notificaciones y una lista interminable de tareas mantienen nuestro cerebro en constante actividad y alerta. Ese estado sostenido, día a día, eleva los niveles de cortisol y convierte el estrés en un compañero habitual. Cuando se prolonga en el tiempo, aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, agotamiento emocional y síndrome de burnout, además de deteriorar la salud mental y la calidad de vida. Descansar es invertir en nuestra salud. Lejos de perder el tiempo estamos generando nuestro bienestar.

Sin embargo, también hemos logrado convertir el descanso en otra obligación. Organizamos las vacaciones con la misma intensidad con la que organizamos nuestra agenda laboral. Queremos aprovechar cada minuto, conectamos actividades y sentimos la necesidad de fotografiarlo y compartirlo todo, como si nuestra felicidad necesitase ser validada. Con frecuencia parece que vivimos para demostrar que estamos disfrutando, más que vivir para disfrutar realmente. Desconectar exige algo más simple y, por eso, quizás más difícil como es reducir el ritmo, la velocidad. Significa aceptarnos y encontrarnos en el silencio in sentir la necesidad de llenarlo, en la conversación sin mirar el teléfono, en el paseo y la caminata sin prisas, en la lectura por placer, en la contemplación sensitiva de un paisaje o el en compartir nuestro tiempo con quienes queremos. Los mejores recuerdos que permanecen vinculados e intactos en nuestra memoria y sentimientos son los que vivimos plena e intensamente y no los que tienen más likes (me gusta).

Quizá el verdadero descanso consista en recuperar algo que hemos ido perdiendo y olvidando que es nuestro pero limitado, el tiempo. Tiempo para nosotros mismos, para la familia, para los amigos y también para no hacer nada sin sentirnos culpables. Porque cuidarse es un acto de responsabilidad y respeto para con uno mismo y no un gesto egoísta. Solo quien sabe parar puede volver con la serenidad, la energía y la claridad necesarias para afrontar los desafíos del resto del año. Este verano, más que preguntarnos dónde iremos, quizá deberíamos preguntarnos si seremos capaces de estar realmente presentes allí donde hemos decido estar. Esa puede ser la mejor forma de desconectar.

*Médico y neurocientífico. Catedrático de Bioquímica y Biología Celular