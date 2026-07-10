Carita de pena

Ha tomado posesión el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno B., con carita de puchero en los jardines de San Telmo. Falsedad bien ensayada, que cantaba la Lupe, estudiado simulacro. La política posmoderna es decir una cosa, hacer otra y que parezca lo contrario. Como si pactar con los machadianos «devotos de Frascuelo y de María», Vox, fuese producto de una amenaza con arma de fuego. Un yo no quería, ustedes sabréis. No, hombre, no. A otro con esa milonga.

Antonio Repullo ha salido con un acuerdo de gobierno para la Junta PP-Vox, que entra dentro del manual que, en su día, el PSOE le aplicó al PA y a IU. Vox asume una vicepresidencia simbólica (esto es, inútil), las nutridísimas cuentas publicitarias de la antigua Turismo Andaluz (enhorabuena a los premiados por los millones venideros) y algún palomino de añadidura. Mucho principio de prioridad nacional para acabar llevando la consejería que depende de los guiris, porque lo de crear una cartera -con sus altos cargos y asesores- para desregular parece cachondeo. Los principios programáticos, asumidos con hipócrita perplejidad por quien se comió con papas a ERC, Junts y Bildu, tienen el valor que tienen.

Uno tiene cierta prevención con estos partidos nuevos, de izquierda, derecha y ‘far west’. Sucederá con Vox lo que, en su día, le ocurrió a Ciudadanos. Sin cuadros medios fiables, porque la política es un juego que depende del alto funcionariado, no se les ven hechuras de sobreponerse a esa maquinaria que es la Administración española, capaz de tragarse al más pintado mientras generaliza el teletrabajo. Colocarán a mucha gente, algunos de ellos manifiestamente impresentables, que van a cobrar lo que ni soñarían en sus presuntas vidas profesionales. Y se les conocerá por sus cagadas. Es decir, nada que no hayamos visto ya.

Mis queridos antifas se equivocan gravemente. El mejor antídoto contra la ultraderecha -en el caso de que exista- es contrastar en carne propia del votante que es, al menos, tan ineficaz, endogámica y potencialmente corrupta como el resto. Vox ha crecido mucho por la simple razón de que no ha tenido la obligación de afrontar con hechos sus fantasmagóricas palabras. Evitado el principio de contradicción, le bastaba con poner pecho lobo, carita feroz, palabras gruesas de gente que no ha doblado el lomo en su vida. Ni siquiera le ha penalizado una vida interna propia de culebrón turco, de purgas inexplicables y de una financiación que, sin tocar poder, ya ha estado bajo sospecha.

Menos lobos con la carita de pena, que nadie está en esto del poder por obligación. Saben de sobra en el PP que su votante fiel tiene plenamente asumida la colaboración con la ultraderecha. Son los prestados quienes dudan, pero esos ya tienen sus propios problemas. Si acaso, debería preocuparles lo que todos intuimos. Que van a necesitar una dotación completa de bomberos para el control de daños de quien tiene pinta de no tener ni idea de lo que hace. Veremos.

*Periodista