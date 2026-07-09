Palabras de una golondrina

Por este camino que habéis tomado, llegará una primavera que ya no volveré; llegará un abril sin azahar, sin ruiseñores, sin cigüeñas; andaréis caminos sin flores en sus márgenes; talaréis las alamedas para cubrir de plásticos sus sombras y os convertiréis en extensiones de basuras, humos, alquitranes, porque quemáis vuestros bosques como si en vuestra soberbia no necesitaseis respirar; olvidaréis a qué sabe el pan y el agua, porque no queréis oír cómo avanza el vacío del silencio, cómo al alba ya no pían los gorriones; en vuestra estupidez, pensáis que no necesitáis beber agua, sino colas; en vuestra inmundicia, creéis que podéis vivir en basureros, que os podéis lavar con insecticidas para evitar las plagas de parásitos; cuando cada verano sea más largo y más caluroso, pensáis que podréis vivir dentro de un aparato de aire acondicionado, que nuevas cremas protectoras formarán una capa de ozono mejor que la del cielo; pensáis que existen fronteras para que no os invadan los insectos; en vuestra inteligencia cada vez más de cretinos, pensáis que podréis inventar una inteligencia artificial que os sustituya, pensáis el esparcimiento en parques rodeados de rascacielos, pensáis que podréis vivir en calles limpiadas a base de airear la porquería, sembradas de excrementos y orines de perros; en vuestra vanidad de necios, creéis que siempre vais a estar a tiempo de recuperar la Tierra, vuestro hogar, que seguiréis vivos cuando ya no queden bosques, sólo aire sucio, agua salobre, y calor, un extenuante calor, que os somete, os humilla y os ahoga; que podréis vivir sin la caricia del sol, sin la belleza de la luna, el titilar de las estrellas, la alegría del amanecer, la paz de la tarde y la caricia de la hierba. Ya estáis en un tiempo en el que tiráis palabras como «vida», «libertad», porque ya os resultan inservibles.