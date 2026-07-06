Es que no hay otra conversación. Lo de siempre. Calor y más calor. Las imágenes que nos llegan vía watsapp: como chiste, una Córdoba como un puntito extraplanetario a medio camino entre La Tierra y el Sol; como realidad, unas palomas puestas en fila aprovechando la sombra del poste de un semáforo; como chiste y refugio climático, un grifo de cerveza helada. Estoy atenta a las novedades que se produzcan en este sentido, porque la imaginación andaluza no tiene límites y el sentido del humor, tampoco. A partir de las tres de la tarde las calles muestran el mismo aspecto que cuando estuvimos encerrados durante la pandemia; ahora es el calor nuestro carcelero. Lo que no comprendo es qué hacen los turistas extranjeros sentados en las terrazas de los cafés, aguantando como jabatos los 45º, o deambulando en busca del Puente Romano y la Torre de la Calahorra, totalmente perdidos, a pesar del plano al que dan vueltas una y otra vez. No saben lo expuestos que están a un golpe de calor. Tal vez buscan una experiencia extrema para luego poder contarla en las tertulias escandinavas.

Por cierto, sé que mis amigos y lectores -vienen a ser los mismos- están pendientes de mi marcha a Fuengirola y de las vicisitudes que me provocan los preparativos. Sepan que ya he hecho un primer viaje para trasladar un montón de cosas -freidora de aire, ordenador, congelados, vinos, aceites, el pienso de los animales, textiles, libros, artículos de papelería...- y acondicionar los espacios. La perra y el loro -Kira y Homero- se han quedado aquí, de manera que la cosa ha estado más tranquila que otras veces; sobre todo, que no he extraviado las llaves, ni las gafas, ni el mando a distancia de la cancela. El martes pasado todavía era remotamente posible encontrar aparcamiento y el tiempo resultaba bastante agradable, ya que no se había producido ningún episodio terralífico -de terral, viento cálido y seco, cuyo origen tiene varias teorías, y terrorífico-. Las noches, absolutamente agradables y distanciadas de las que padecemos aquí, a las que hemos dado en llamar tropicales porque no bajan de los 20º.

Y ahora hablemos de lo que interesa hoy: el partido entre España y Portugal, que se celebrará en Dallas a las 21:00 -hora española; en Dallas, serán las 14:00-. Ya tendremos preparado el picoteo y las camisetas. No tengo ni idea de fútbol. Quiero que gane España, pero confieso que Portugal es mi segunda opción. Es decir, que si España no gana este Mundial, me gustaría que lo ganase Portugal, con el compartimos península e historia, antes que cualquier otro país. ¡Vamos España!

*Académica