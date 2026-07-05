Forraje junto al colegio Noreña.

Soy vecina del barrio de Arroyo del Moro y me preocupa que en el edificio de Infantil del colegio Noreña existe una abundante vegetación, mucha maleza, en la parte trasera, colindante con la avenida Cañada Real Mestas. Con las altas temperaturas que se están registrando en Córdoba, esto puede suponer un foco de incendio, en un lugar muy de paso por la población, al margen de que pudiera afectar a estas instalaciones educativas. A las autoridades que competa dar solución a este problema, les rogaría que procedan a solucionar este problema en cuanto sea posible.