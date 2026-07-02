Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desparecido El VisoCines de veranoFestival de la GuitarraIntoxicados piscinaEquipación Córdoba CFDesparecido El VisoFichajes CCFEscuelas de veranoCalifato GourmetMorante Córdoba CFMapa de radaresOlimpiadas Los PedrochesOla de calorInvestidura en Andalucía
instagramlinkedin

Opinión | El desliz

Pilar Garcés

Pilar Garcés

Añádenos en Google

No eclipsen el eclipse

Al atardecer del 12 de agosto, la Luna se colocará entre la Tierra y el Sol bloqueando la luz de nuestra estrella y cundirá la oscuridad. Si tienes la suerte de vivir en la franja de totalidad, con una visual perfecta (norte y centro peninsular e islas Baleares), corres un riesgo añadido. No me refiero a quemarte los ojos por mirar el eclipse como si fuera un crepúsculo veraniego cualquiera, sin gafas protectoras. Se puede interponer un obstáculo inesperado: un forastero que te eclipsará el eclipse. Porque no solo existe el típico aficionado a escrutar el cielo que reservó hace seis años una habitación en el hotel con vistas aseguradas. Cualquier turista con ganas de sumarse al mogollón tiene derecho a disfrutar del ocaso total, que para eso ha venido y ha alquilado un coche. Y sobre todo dispondrá de más tiempo. Dado que el milagro celestial ocurrirá un miércoles laborable, quienes se encuentran de vacaciones sentirán menos pereza a la hora de acercarse a algún lugar con buena visibilidad.

Las políticas desplegadas para la gestión del eclipse consisten en disuadir a los residentes de que lo vean si han de trasladarse fuera de su domicilio. Se trata de que dejen sitio a prójimos atraídos por el reclamo publicitario del eclipse cuyo nivel de satisfacción interesa más a la economía local. Las carreteras que conducen a montañas y miradores se van a cerrar, extendiendo el veto que en temporada alta afecta a calas especialmente apreciadas. Se lanzan mensajes de precaución por caos y abarrotamiento, se organizan dispositivos de emergencias pero no refuerzos de transporte público a santuarios de observación. Así las cosas, el estado de ánimo de la ciudadanía oscila entre el miedo y la abulia. Algo tan simple como buscar un lugar despejado y alzar la mirada se vislumbra como un agotador marrón de proporciones cósmicas.

De alguna manera tendremos que salir de este estado de ánimo derrotista y hacer planes para el eclipse. Recuperar la emoción por asistir a un espectáculo como el gran apagón del sol, un momento irrepetible que el universo organiza para nuestro deleite. Con sus inconvenientes, vale, pero podría ser peor. Levantar la vista y que sea un asteroide, o una tonelada de chatarra espacial...

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents