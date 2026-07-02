Cincuenta años de Juan Rejano

El 4 de julio de 1976 fallecía en México el poeta cordobés, natural de Puente Genil, Juan Rejano. Creador y, durante muchos años, director de la Revista Mexicana de Cultura, suplemento dominical de El Nacional, dejó una huella imborrable en la vida intelectual del país que lo acogió durante su exilio. La citada revista, en su edición del 5 de julio de aquel mismo año, abría sus páginas con una amplia información sobre la sentida muerte del poeta pontanés. En su editorial podía leerse: «Juan Rejano, el infatigable luchador, se ha marchado, aunque permanecerá siempre en estas páginas que él creó y que, por eso, serán siempre suyas (...). Su imagen permanecerá en la comunidad de amigos que supo forjar en el medio intelectual y artístico mexicano. Quedará Juan Rejano porque estará presente en el amor y en la reivindicación definitiva de su querido pueblo». Su profundo sentimiento hacia España quedó reflejado en estos versos: «España, tus espaldas heladas, tu bramido, tus arrugas profundas, tu despeñada ola. La noche que no acaba, la muerte en los postigos, tus ángeles blasfemos, tu subterránea hazaña. España, España. Vienes a mí, hieres a golpes mi corazón. De lejos te escucho, me aniquilas, y no encuentro otra orilla donde dejar mis ojos. España, España, España».

El dolor por su fallecimiento está reflejado también en las emocionadas palabras que le dedicaron sus compañeros en la prensa nacional de México. Así, Alberto Dallal, director de la Revista Mexicana de Cultura, escribió: «(...) Fue tu sino. El cierzo helado de la Guerra Civil te arrastró lejos de tu patria, de tu río, de tu brisa. Pero la otra brisa, la mexicana, te acogió con cariño. Y tú te entregaste a la creación con ansia desmedida y con nostalgia renovada». Por su parte, Enrique Jaramillo Levi expresaba a través del Noticiero 1 de la Televisión Mexicana: «En aquella letanía amarga de su España lejana, Juan Rejano sentía cómo su pueblo, bañado en silencios, se asemejaba a los olivos que verdeaban sus campos pontanos, depositarios de su tristeza, su sueño y su sed. Murió este ángel exiliado en México».

El exilio se vio aliviado por la amistad que le brindaron Pablo Neruda, Rafael Alberti, Pablo Picasso y, muy especialmente, su paisano Ricardo Molina. Su amistad comenzó cuando este le solicitó algunos poemas para el número 6 de la revista Cántico. Rejano le respondió emocionado: «¡Qué alegría tu carta! Tus palabras han removido, por un momento, en mi corazón las cosas más lejanas y queridas: la niñez, la adolescencia, la casa paterna, los amigos, los lugares amados». Con idéntica emoción, Ricardo Molina le escribió: «Querido Juan, cuando llegue, blanco y celeste, el Domingo de Ramos, he de pensar en ti. Al soplo del río, a la mañana tierna y pura, desde los dulces álamos que vieron transcurrir nuestra infancia, ¡oh, Juan Rejano!, he de decir tu nombre». La última carta de Juan Rejano con destino a Puente Genil estaba fechada en México el 12 de junio de 1976. Pero, antes del regreso, con las maletas preparadas, -sensibilidad de poeta o coquetería-, decidió someterse a una sencilla intervención quirúrgica para no aparecer ante sus paisanos como «un viejo achacoso». Una absurda complicación en el postoperatorio, una úlcera gangrenada, puso fin a su vida. Su entierro, rodeado de una marea humana, contó con la asistencia del presidente de la República. Sus restos reposan en el valle mexicano de Anáhuac.

*Periodista