Entre el amor y la amistad

Desconozco si hay una expresión que defina el cansancio de cuando intentas encontrar una serie en las plataformas digitales. Supongo que sería lo contrario del ‘binge-watching’, que es como los anglosajones definen el consumo obsesivo de una serie durante horas.

En esos minutos eternos, uno va pasando imágenes del catálogo infinito y las dudas se multiplican. ¿Una comedia francesa con actores que reconoces pero nunca sabes su nombre? ¿Un ‘thriller’ nórdico que ofrece unos paisajes increíbles? ¿Una distopía que convierte las montañas de Montserrat en un planeta lejano? ¿Un nuevo intento de Nicole Kidman para ser el centro de atención?

Hace unos años el boca a boca de las recomendaciones era más fiable, pero ahora todo el mundo hace listas de novedades. Por eso, cuando un descubrimiento funciona, hay que celebrarlo. Estos días, siguiendo un artículo de Juan Manuel Freire, me ha gustado mucho ‘Alice and Steve’ (Disney+). Seis episodios de media hora que, como buena comedia inteligente, a ratos te hielan la sonrisa. La premisa es sencilla: Alice y Steve son dos amigos que rondan los 50 años; de jóvenes habían sido novios y esa relación derivó en una intimidad amistosa: se emborrachan juntos, se lo cuentan todo. Él es un soltero que no ha encontrado el amor; ella está casada, instalada en la rutina familiar, y tiene dos hijos. Entonces, un día, su amigo Steve y su hija Izzy, de 25 años, se enamoran, se van a vivir juntos y la complicidad de los dos amigos salta por los aires. Alice no puede ni quiere entenderlo.

La trama avanza como una variación sobre el clásico tema de la guerra de los sexos, solo que ahora la batalla no es entre una pareja, sino entre dos amigos que lo saben todo el uno del otro. Uno de los méritos es la elección de los actores: Nicola Walker, a quien conocíamos por ‘The Split’, muestra un inesperado perfil cómico, y Jemaine Clement, cómico reconocido, responde con una entrañable tristeza de perro apaleado. La serie tiene unos diálogos inteligentes, de matiz, y no descarto que cuando la gran oferta de series me vuelva a agobiar, acabe eligiendo de nuevo ‘Alice and Steve.’

*Escritor