Opinión | LA CLAVE
¿Y si los tipos vuelven a bajar?
No les faltaba razón a las voces que tacharon de prematura la reciente subida de tipos del BCE. Quizá les faltó perspectiva. Cuando Francfort movió ficha, el Estrecho de Ormuz estaba cerrado, el barril de Brent cotizaba en torno a los cien dólares y la inflación de la Eurozona cerró mayo en el 3,2 por ciento.
Con ese cuadro sobre la mesa, lo imprudente sería no haber actuado.
La subida de junio no trataba de contrarrestar una inflación enquistada, sino servir de cortafuego preventivo para que el encarecimiento de la energía no acabase contagiando al resto. Y entre los halcones y las palomas que componen el consejo de gobierno del BCE, el finlandes Rehn, acertó expresando su máxima cautela.
Si la tregua se consolida, el escenario cambia de raíz. La caída del precio del petróleo atenúa las previsiones de inflación. Estamos ante una crisis de oferta y las crisis de oferta se curan reabriendo los grifos, no cerrándolos para estrangular la economía. Además, las grandes economías de la eurozona, Alemania, Francia e Italia, crecen a duras penas y más subidas de tipos echaría más arena a sus motores gripados.
Por todo esto, ahora mismo, parece muy improbable que el BCE vuelva a elevar los intereses antes de que finalice el año. Al contrario, podría bajarlos. Por supuesto, si la tregua cristaliza en una paz sostenida.
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