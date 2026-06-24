Qivalis, 'stablecoins' y el retraso del euro digital

A la chita callando, las denominadas 'stablecoins' se han hecho un hueco relevante en la economía mundial. Resulta que gran parte de la banca española y europea se ha unido en torno a Qivalis, marca todavía ignota para el gran público que servirá para construir a su sombra una infraestructura propia basada en una 'stablecoin' vinculada al euro.

Muchos no son conscientes de ello, pero todos usaremos criptomonedas hasta sin saberlo a corto plazo. La idea es que no serán 'memecoins', ni bitcóins ni cualquier otra cripto de nombre sugerente, serán 'stablecoins'. Tarda demasiado el euro digital del Banco Central Europeo y el bitcóin sigue siendo excesivo estímulo para las angustias inversoras por sus precios 'altibajantes'. La mayoría del resto de monedas digitales son instrumento para el inversor con agallas, algunas con argumentos para persistir y otras huérfanas de ellos. Por el contrario, las 'stablecoins' son monedas digitales vinculadas mediante fondos al precio-valor-cotización de divisas tradicionales. Minimizado el espíritu cripto ultraliberal de los orígenes que aupó a bitcóin y compañía, la idea es que los bancos, los comercios, las aplicaciones informáticas utilicen 'stablecoins' para agilizar pagos y ahorrarse costes y comisiones. Y las 'stablecoins' no son futuribles. En Latinoamérica, se calcula que su uso ya supera el de bitcóin.

Qivalis

El caso es que Qivalis quiere ser la alternativa europea privada a las 'stablecoins' estadounidenses. Y todos están ahí, o casi todos. Banco Santander no está en Qivalis y ha decidido reforzar posiciones en las grandes redes internacionales impulsadas desde Wall Street y Londres, donde se explora la emisión de 'stablecoins' institucionales respaldadas por divisas del G-7. En Qivalis están BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Bankinter, ABANCA, Kutxabank y Cecabank, entre otros. El consorcio ya cuenta con 37 bancos integrados en la iniciativa para lanzar esta 'stablecoin' paneuropea. El consorcio bancario Qivalis lanzará su 'stablecoin' vinculada al euro en la segunda mitad de este 2026. Este activo digital está pendiente de recibir la licencia oficial de emisión.

Santander ha preferido alinearse con Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, MUFG Bank Ltd, TD Bank Group y UBS. La idea es que el futuro estratégico del Santander parece vincularse también a otros continentes más allá de Europa. La idea de estas iniciativas es desarrollar un activo de pago estable que pueda operar en redes 'blockchains' públicas.

Poner puntos sobre las i

¿Y que pasa con el euro digital? El BCE parece que desea poner los puntos en todas la i de cualquier proyecto de euro digital. No queda demasiado claro aún de qué manera se integrarán las 'stablecoins' con la divisa oficial. Mientras el euro digital será un bien público soberano, las 'stablecoins' son activos privados descentralizados o corporativos que son regulados bajo el marco legal europeo (la ley Mica). La entrada en funcionamiento del euro digital está prevista alrededor de 2029. Al depender del banco central, el riesgo de impago es teóricamente nulo. En cambio, el riesgo de una 'stablecoin' depende de la salud financiera y la gestión de reservas de la empresa emisora privada. Si se trata de un consorcio de bancos, el riesgo de impago es mínimo.

Reducir la efectividad de la política monetaria

Pero la revolución del dinero digital abre incertidumbres sobre los efectos globales en la economía. Aunque los economistas relativizan el efecto directo del aumento de la masa monetaria en la inflación, es todavía una incógnita si puede existir un efecto colateral todavía no evaluado. Así, no se descarta que el uso masivo y la creación de 'stablecoins' puedan aumentar la oferta monetaria real en circulación, acelerar la velocidad de intercambios de dinero y reducir en la práctica la efectividad de la política monetaria tradicional de los bancos centrales.

El movimiento de Qivalis o del Santander con sus aliados internacionales es lógico. Quizá parte de esos movimientos puedan afectar al universo cripto en su conjunto, aunque menos al consolidado bitcóin que al resto de activos invertidos en monedas digitales de escasa justificación. Y la competencia de los neobancos requiere estrategias coordinadas para abaratar costes en las transacciones financieras.

Hace ya tiempo que la emisión de dinero dejó de entenderse como imprimir billetes o acuñar monedas. El dinero es sobre todo emisión de apuntes contables, instrumento de dinamización económica y cuyos protagonistas principales son los bancos privados (por ejemplo cuando conceden un préstamo) respaldados por la confianza que otorgan los bancos centrales. El poder regulador de los bancos centrales debería mantenerse como hasta ahora pese a la aparición de 'stablecoins'.

El que el BCE pretenda poner todos los puntos sobre las i de la normativa del euro digital supondrá clarificar la situación, rematar el asunto, precisar y puntualizar algo que hasta ahora no ha sido suficientemente determinado. El punto sobre la i nació para evitar dudas y la confusión de que dos ies juntas podrían ser u o n. Todavía está por ver que las 'stablecoins' no supongan una vuelta de tuerca a complicar más el ya controvertido sistema financiero actual.