Siempre me suscitó interés el origen de los gitanos, tachados de inadaptados. Pero es todo lo contrario: vinieron a Castilla como refuerzo militar contra los otomanos que querían invadir toda Europa y conquistar la débil Al Ándalus. De hecho, el sultán Bayacid I había vencido en 1396 al rey cristiano húngaro Segismundo y a la cruzada del Papa Bonifacio. Por eso, Enrique III de Castilla envía emisarios a Samarcanda, capital de Tamerlán y también enemigo de Abacid I, para pedirle ayuda. Los emisarios contemplan in situ cómo el mongol vence al Sultán en 1402. Tamerlán ve con buenos ojos a los emisarios que vuelven a Castilla casados con princesas húngaras liberadas. Enrique III ordena volver y Tamerlán les concede la ayuda con distintos destacamentos procedentes de su inmenso imperio (los gitanos no eran un pueblo, sino que procedían de distintas tierras). Aquellos destacamentos pasan por Hungría y cuando Segismundo comprueba que su misión es defender Europa de los otomanos, decide que se les unan sus mejores soldados, así como otorga cartas de él y del Papa para que se les diera trato de nobleza; pero también concede esas cartas porque muchos de ese ejército podrían ser confundidos con otomanos dado que el físico de algunos es oscuro y con pendientes en nariz y orejas. Cuando llegan a la península con esas cartas, el rey Alfonso V de Aragón les agasaja y marchan a Santiago como peregrinos. Después siguen en apoyo cruzado de Granada y en Jaén, el condestable Lucas de Iranzo hace lo mismo que el rey de Aragón. En 1492, en la toma de Granada, muchos gitanos participan para derrotar a Boabdil. Sin embargo, a partir de la derrota total de Al Ándalus, los reyes Católicos cambian de opinión porque entre los gitanos hay demasiadas diferencias (normal, pues procedían desde la India a Hungría); muchos de ellos parecen «extraños grupos otomanos sin religión». Además, entre sus caravanas se mezclan moriscos y judíos como gitanos para no tener que marcharse de una tierra en la que viven desde hace 800 años. A ello se unía que como el ejército «gitano» sabía que se iba para siempre de donde partió, llevó consigo a sus mujeres e hijos, hecho que les dio aspecto de vagancia. Sin embargo, esa dudosa cristiandad se demostró cierta cuando se expulsó a moriscos y judíos, pero con los gitanos no se pudo hacer eso dadas sus masivas conversiones (claro, si muchos ya lo eran). A ello se une que esos destacamentos ya no hacían falta porque cuando Aragón y Castilla se unen, forman un ejército tan poderoso que podían vencer a los otomanos. Fue entonces cuando en 1499 se dicta la primera pragmática contra los gitanos no considerándolos militares cristianos sino extranjeros extraños sin religión que debían ser forzados a galeras, provocando así que el 90% fueran exterminados. Los gitanos se escondieron por los ríos por no entender cómo se esclavizaba a quienes vinieron a ayudar. Pero saco dos conclusiones: que la Democracia debe restablecer una injusticia de siglos y que fuimos los primeros en defender a lo que hoy llamamos España. Ahora vas y lo cascas.

*Abogado