Joyas del Gótico

Para bien o para mal, la primera impresión es la que cuenta. Y las hijas de Zapatero se dieron a conocer a la ciudad y al mundo con esa pose con el matrimonio Obama: góticas ellas, lo que chirriaba con ese estilo casual y oreado que quería imprimir el Presidente norteamericano. Allá cada uno con su vida privada, pero en el momento en el que presuntamente activas turbias intercomunicaciones con la cosa pública empiezan a dispararse evocaciones.

Este halo oscurantista me evoca a los Príncipes de la Torre de Londres. Dos cuadros reflejan esa atmósfera de misterio y pavor de un niño de doce años y otro de nueve: el primero lo pinta John Everett Millais -el mismo prerrafaelita de la Ofelia entre nenúfares- y representa a Eduardo V y al duque de York con ropajes negros y melena de camomila, con el trasfondo de una escalera que serpentea una mazmorra. El segundo, y acaso más famoso, pintado por Paul Delaroche, dibuja a los hijos de Eduardo IV arrebujados en el dosel de una cama, aguardando su sino de fantasmas en la famosa Torre, por mor de su ambicioso tío -el supuestamente usurpador Ricardo III-.

La Torre de Londres silabea cuervos y torturas, pero también la cámara acorazada donde se custodian las joyas de la Corona británica: una ostentosidad precedida por una galería de panoplias, que recuerda el deseado escaparate final del Precio Justo. Posiblemente las hijas de Zapatero nunca soñaron ser azafatas de Joaquín Prat, pero con la misma incomodidad endosable al abuelo Florenci, en la caja fuerte han aparecido unas joyas.

Lo de hijos o hijas de, aparte de dar pie para teorizar sobre los nepobabys, siempre fue un filón para títulos literarios. Julio Verne explayó su vis aventurera en ‘Los hijos del capitán Grant’. Pero como la cabra tira al monte, los españoles nos dejamos engatusar por el casticismo. La imputación de las hermanas Rodríguez Espinosa la asocio con la zarzuela cómica ‘Las hijas del Zebedeo’: rimbombancia de dosieres y sofisticación de negocios para luego incurrir en la comidilla de la gaseosa de las verbenas: el parné.

Tres semanas ha tenido ZP, no para argumentar su declaración testifical, sino para refrendar otro de los sabios axiomas de nuestro refranero: el del viaje y las alforjas. Una inconsistencia que no ha sido suficiente para desmontar los indicios racionales de criminalidad y ha arrastrado a sus herederas en el auto procesal, así como a su fiel trasunto de Moneypenny. Aquellas niñas góticas salieron de la umbría estela de Tim Burton para hacer maquetaciones supuestamente tan costosas como el Beato de Liébana u otros códigos o bestiarios medievales.

No sabemos hasta qué punto Zapatero ha querido intercambiarse con su personaje. Y vestirse de lino para abanicar intrigas caribeñas, como si Graham Greene lo hubiese elegido para ser su nuevo hombre en La Habana. Total, el castrismo se vuelve lampedusiano: que todo cambie para que la jerarquía siga en el poder, y pelillos a la mar con las fobias capitalistas. El hombre de la ceja no se montará en la noria del Prater vienés. Más que del «Tercer Hombre», lo veo más cercano a «El cementerio de Praga», una de las últimas novelas del gran Umberto Eco, que narra la historia de un intrigante falsificador de documentos en el convulso siglo XIX.

La tasación de las joyas de ZP no deslucirían en las blindadas vitrinas de la Torre de Londres. Sin embargo, su engarzado no compite con los herretes de la reina Ana que custodia el duque de Buckingham. Esta trama tiene inexorablemente una deriva hacia el astracán.

*Licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Ambientales y escritor