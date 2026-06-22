La bibliografía sobre anfiteatros y juegos gladiatorios en la antigua Roma es hoy casi inabarcable, mucha de ella con marcado carácter divulgativo. El tema no sólo interesa a los arqueólogos: desde hace siglos viene teniendo un protagonismo importante en la literatura y el arte, y últimamente también en el cine, la cultura, la televisión, la industria del videojuego e incluso la calle; en parte, por su escabrosidad, y en parte por la admiración que siente la sociedad contemporánea ante la vida y las hazañas de unos personajes que no acaba de entender pero que percibe como la quintaesencia de lo romano, del valor y de la virilidad; casi como se les vio en su época.

El ser humano ha experimentado siempre una enorme fascinación por quienes saben dominar sus emociones y enfrentan la muerte sin miedo aparente y con gallardía; un morbo que Roma supo alimentar como nadie, consciente de que una de las bases del poder imperial radicaba en mantener bajo control a la plebe; y nada mejor para ello que atender de forma prioritaria a su alimentación, su diversión y su esparcimiento, agrupada y entretenida en espectáculos por los que sentía pasión (‘panem et circenses’).

Pues bien, esta tarde, a las 20 horas, con entrada libre hasta completar aforo, presentaremos en el salón de actos del actual Rectorado de la UCO, sobre los restos del antiguo anfiteatro romano de Córdoba, mi nuevo libro: Gladiadores. Los soldados de la arena. Colonia Patricia Corduba (Almuzara). Nuestra ciudad conserva el conjunto de epigrafía funeraria gladiatoria más importante de la mitad occidental del Imperio después de Roma, que nos enfrenta a un mundo tan apasionante como evocador. Sus protagonistas: tracios, mirmillones, retiarios, esedarios…, originarios de muy diversos lugares del Imperio y con carreras exitosas, que lucharon en muchos anfiteatros hasta que un día infausto, y en condiciones o enfrentamientos de los que por desgracia nada sabemos, acabaron perdiendo la vida en el coliseo patriciense. Entre ellos hubo hombres libres y quién sabe si también alguna mujer. Si a esto sumamos que algunos estaban casados y tenían hijos, hemos de concluir que la vida de estos luchadores podría no haber sido tan humillante, accidentada y solitaria como la ficción viene transmitiendo.

En mi opinión nada podría ennoblecer más su recuerdo que devolverlos a la vida; acercarnos a cada uno de ellos con curiosidad, respeto y afán de comprensión; presentarlos de nuevo en sociedad para que los herederos de aquellos ‘cordubenses’ que hace dos mil años los aplaudieron, abuchearon o asistieron exaltados a sus condenas a muerte (‘iugula’) o a un eventual perdón (‘missio’), magnetizados por su valentía y su entereza a la hora de luchar o de ofrecer el cuello a sus respectivos verdugos, sepan que un día fueron protagonistas destacados del ocio y la diversión de sus antepasados; tal vez también de algunos sueños eróticos y, en todos los casos, héroes para los más pequeños, empeñados, entonces y siempre, en hacer de la lucha entre iguales una forma intemporal de iniciarse a la vida. Si se acercan al libro tendrán la oportunidad única de conocer en primera persona a ‘Amabilis’, ‘Amandus’, ‘Ampliatus’, ‘Aristobulus’, ‘Attius’, ‘Bassus’, ‘Cerinthus’, ‘Cursor’, ‘Faustus’, ‘Ingenuus’, ‘Probus’, ‘Sagitta’, ‘Satur’ o ‘Studiosus’. Varios de ellos se trataron entre sí de hermanos, y no faltó alguno que mandó incluir en su epitafio una maldición para que no ultrajaran su cadáver. Por eso, es muy importante que se acerquen a ellos con la mente abierta y sin prejuicios; que los conozcan antes de juzgarlos.

*Catedrático de Arqueología de la Universidad de Córdoba