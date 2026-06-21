Pregonadlo desde las azoteas…

Vale la pena leer despacio el texto evangélico que se proclama en las eucaristías de hoy, domingo, las palabras que Cristo dirige a sus apóstoles y al mundo entero: «No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido, que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea». Eduardo Galeano afirma que «el miedo se ha convertido en principio rector de la vida y de la convivencia. Vivir con esa mirada angustiada, huyendo hacia un futuro incierto, dibuja el mañana como un sinfín de presagios nefastos. Así no es posible vivir, la desconfianza se adueña de nuestra existencia, o nos defraudan las confianzas que habíamos depositado en realidades vanas». ¡Cuántas decepciones por poner la esperanza donde no hay que ponerla! Me viene a la memoria aquella frase que Ortega y Gasset musitó un día al oído de Julián Marías, en pleno parque del Retiro: «Desengáñese, Marías, el verdadero problema de España es que nadie está donde tiene que estar». Con esperanzas minúsculas y miedos que rondan, nos enjaulamos y se cercena la ilusión con la carga de la angustia por el futuro. Es vivir y andar en tristeza y desolación. Cuando Jesús envía a sus discípulos a cumplir con su misión, no les garantiza el éxito ni los pone a salvo de fracasos y sufrimientos. Los discípulos saben que pueden ser rechazados y perseguidos. Esto asusta un poco, pero es la verdad. Los obstáculos y las tribulaciones forman parte de la obra evangelizadora y estamos llamados a considerarlos oportunidades para poner a prueba la autenticidad de nuestra fe y de nuestra relación con Jesús. Debemos considerar estos obstáculos como oportunidades para ser más misioneros y para consolidar la fe en Dios, nuestro Padre, que no abandona a sus hijos en apuros. «Cuando un cristiano se encuentra ante un obstáculo por testimoniar su fe ante el mundo, subrayaba con fuerza el papa Francisco, nuestro Padre no lo olvida y lo ayuda. Por eso, en el evangelio de hoy, Jesús tranquiliza tres veces a sus discípulos, diciendo: «¡No tengáis miedo!». Ante las tribulaciones, escuchemos la voz del Señor en nuestro corazón: «¡No tengas miedo! ¡Sigue adelante! ¡Yo estoy contigo!».

En esta nueva época, en vez de «pregonadlo desde las azoteas», la frase de Jesús sería: «Hablad de Dios en las redes». El mundo cambia de una manera aclarada. Hasta el siglo XIX, los cristianos explicaron a Dios, fundamentalmente desde los púlpitos, las conversaciones personales, por medio de los libros y de las obras de arte. En los últimos años de ese siglo y sobre todo en el siglo XX, se pudo hablar desde los periódicos, la radio, la televisión y desde internet en sus primeras etapas. En nuestro siglo XXI, la mayor parte de la población ha ido utilizando menos los medios de comunicación tradicionales, porque han ido conectándose masivamente a las pantallas, especialmente, a las redes sociales. Ahora, estas plataformas son una herramienta fundamental de comunicación. Hablar de Dios en las redes no es solo posible, sino urgente. Pero hacerlo de manera efectiva requiere entender las reglas de juego: no basta con publicar versículos o imágenes cursi de paisajes con citas inspiradoras. El reto es conectar con corazones y mentes que, muchas veces, están más interesados en sumar seguidores, que en buscar sentido a sus vidas. Manuel Alcántara nos dejó sus versos relucientes: «La Palabra de Dios / resbala por las piedras y me llega / a través de los hombres…».

*Sacerdote y periodista