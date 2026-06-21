Opinión | Colaboración
Ormuz vota a Vox
¿Te lamentas cada vez que llenas el depósito de gasolina? ¿Ya no sabes qué suprimir de la cesta de la compra? ¿Asfixiado ante el aumento de la hipoteca? ¿Ves alejarse tu emancipación con el incremento del euríbor? Mientras el Banco Mundial rebaja al 2,5% su previsión de crecimiento global por el efecto de la guerra de Irán, 41 milmillonarios del sector energético de los países del G7 se han embolsado 300 millones de dólares al día desde el inicio del conflicto. Según Oxfam, se prevé que los beneficios de las principales empresas de petróleo y gas superen en un 80% las proyecciones previas a la guerra. Es decir, el aumento del precio de la energía que ha encarecido tu vida es el que está haciendo aún más ricos a los multimillonarios del sector. ¿Notas cómo se te pone cara de tonto?
En realidad, llevamos mucho tiempo practicando el gesto. Cuatro décadas de neoliberalismo que han cincelado nuestro rostro con una mezcla de asombro, indignación e impotencia. La sociedad dividida en legiones de perdedores y una élite de ganadores cada vez más ricos. Unos, haciendo equilibrios sobre barquitos de papel. Otros, capaces de surfear las olas más grandes. Unos, conviviendo diariamente con la precariedad. Otros, jugando con los mandos del mundo.
La desazón invade a la mayoría y la extrema derecha ha sabido leer mejor que nadie el miedo y la necesidad de protección. Cargar contra los migrantes y las instituciones solo empeorará la convivencia y la democracia, pero su exaltación de la fuerza, la mano dura y el control se antoja un bálsamo para la zozobra. ¿Qué transformación propone la izquierda? El socialismo se presenta como un dique para contener a la ultraderecha y más a la izquierda se promete ser el súper dique que frenará a la ultraderecha y a la tibieza de la socialdemocracia. Pero, ¿quién se enamora de un dique? ¿Contendrá viviendas públicas en su interior? ¿Sueldos más altos? ¿Mejoras en los servicios públicos? ¿Mayor igualdad? Igualdad, igualdad, igualdad... El dique nos devuelve un eco cada vez más débil.
*Escritora
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