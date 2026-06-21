Aerobiología: cuando el aire cuenta historias

Todos respiramos aire, pero pocas veces pensamos que ese aire transporta millones de partículas biológicas invisibles que conectan plantas, hongos, ecosistemas y personas. Polen, esporas y otros bioaerosoles forman parte de una compleja realidad atmosférica cuyo estudio ha dado lugar a una disciplina científica relativamente joven: la aerobiología.

La celebración en la Universidad de Córdoba del simposio 1992–2026. Más de 30 años de Aerobiología en España constituye una excelente oportunidad para recordar el camino recorrido por una comunidad científica que ha contribuido de forma decisiva al conocimiento de la calidad biológica del aire y a la mejora de la salud pública.

Cuando la Red Española de Aerobiología inició su andadura en 1992, bajo el impulso de la Universidad de Córdoba, pocos podían imaginar la dimensión que alcanzaría aquel proyecto. Lo que comenzó con un reducido grupo de investigadores y unas técnicas de muestreo que hoy parecen casi artesanales se ha convertido en una de las redes científicas más consolidadas de Europa, con decenas de estaciones distribuidas por toda España y una activa participación en programas internacionales. Desde entonces, la Universidad de Córdoba coordina esta red científica de carácter federado, integrada por distintas redes regionales o autonómicas y por grupos de investigación distribuidos por todo el territorio nacional, que trabajan de forma coordinada mediante metodologías comunes y el intercambio continuo de datos y conocimiento.

Gracias a este trabajo colectivo conocemos mejor las causas y la evolución de las alergias respiratorias, disponemos de calendarios polínicos fiables y evaluamos cómo el cambio climático modifica los ciclos biológicos de numerosas especies. Sin embargo, la aerobiología actual va mucho más allá de la alergología. Se ha convertido en una herramienta de gran valor para el seguimiento de la dispersión de esporas de hongos de interés agrícola y forestal, muchas de ellas responsables de enfermedades que afectan a la sanidad y productividad de los cultivos y a la conservación de los ecosistemas forestales. Asimismo, permite comprender procesos ecológicos, monitorizar los cambios ambientales y analizar la respuesta de los ecosistemas a las transformaciones globales que caracterizan nuestro tiempo.

La disciplina vive además una auténtica revolución tecnológica. La automatización de los sistemas de monitorización, la transmisión de datos en tiempo real y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial están transformando la forma de observar la atmósfera biológica. Lo que antes requería días de trabajo especializado puede obtenerse ahora de manera prácticamente inmediata, abriendo nuevas posibilidades para la investigación y la gestión ambiental.

Pero quizá el aspecto más valioso de este simposio sea otro. Reunir en un mismo foro a quienes fundaron la Red Española de Aerobiología y, posteriormente, la Asociación Española de Aerobiología, junto con las nuevas generaciones de investigadores, representa un ejercicio de memoria científica y, al mismo tiempo, una apuesta por el futuro. La experiencia acumulada durante más de tres décadas se encuentra con la innovación tecnológica y con nuevas formas de hacer ciencia.

Porque la historia de la aerobiología española es también la historia de una colaboración sostenida en el tiempo. Una historia construida desde la curiosidad científica, el trabajo en red y la voluntad de poner el conocimiento al servicio de la sociedad.

Más allá de los avances científicos y tecnológicos, la aerobiología nos recuerda una idea esencial: la salud humana, la agricultura, los bosques y el funcionamiento de los ecosistemas están profundamente interconectados. El aire que respiramos actúa como un gran vehículo de comunicación biológica que une territorios, especies y procesos ambientales a escalas que, hasta hace relativamente poco tiempo, apenas éramos capaces de comprender.

Más de treinta años después de su nacimiento, la Red Española de Aerobiología sigue demostrando que la ciencia más útil es aquella que, además de generar conocimiento, ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea, incluso cuando ese mundo viaja silenciosamente en el aire que respiramos.

*Catedrática de Botánica de la Universidad de Córdoba