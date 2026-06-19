Opinión | Punto y coma
Graduaciones
En pocos días se cerrará un curso escolar más y muchos alumnos de España, sus profesores y progenitores apuran los últimos detalles de la que será, en el imaginario de cada uno de ellos, la graduación del siglo. Hace poco fue el turno de quienes se han coronado como bachilleres y ahora corresponde lo propio a los que, no habiendo llegado tan lejos todavía por una mera cuestión cronológica, no están dispuestos a renunciar a la gloria.
Quienes terminamos la Educación General Básica en los años 90 conocíamos el formato americano de estas fiestas para egresados gracias a series protagonizadas por personajes que residían en prestigiosos barrios como Beberly Hills. Sin embargo, quizás éramos un poco más conscientes de que las vidas de aquellos jóvenes eran irreales. Actualmente, no solo el derroche de dinero, sino también la necesidad de sentirse victorioso en algo desde edad temprana, se han tornado imprescindibles. El dinero despilfarrado en desproporcionados actos deja claro que ese ámbito de los ‘estudios’ también pugna por ser el mejor negocio; por otra parte, sentir que se toca el cielo con las manos debería ser el premio a un esfuerzo de tiempo prolongado, algo que difícilmente puede ser identificado por quien casi podría contar sus años con los dedos de una mano.
En este sentido, consideramos que, si transmitimos a nuestros pequeños el mensaje de que ya han triunfado, dejarán de conocer el significado del trabajo verdadero. Si, con tan poco, se gradúan a lo grande en Educación Infantil, ¡cuánto más en Educación Primaria, y, por supuesto, en Educación Secundaria! Y, desde ahí, será fácil usurpar, incluso, una cátedra. Es ridículo, pero es lo que ocurre cuando se creen, desde bien pequeños, los dueños de Beverly Hills.
*Lingüista
- El Ayuntamiento de Córdoba dispara los viajes gratis a la playa para mayores con 84 salidas este verano
- Los 24.643 mutualistas de Muface en Córdoba ya pueden retirar sus medicamentos con receta electrónica en cualquier farmacia de España
- La Aemet pone fecha a la primera ola de calor en Córdoba: estos son los días de duración con temperaturas de hasta 44 grados
- La cordobesa barriada de Las Palmeras reconoce a 18 jóvenes que han logrado graduarse en ESO
- Córdoba tendrá un hostel en Colón: Urbanismo concede licencia para la construcción de un alojamiento 'low cost'
- La campaña de abonados del Córdoba CF arranca con decenas de aficionados en El Arcángel
- Un total de 75 desempleados del Guadiato se formarán y trabajarán durante un año en cinco proyectos promovidos por la Junta
- La gran pregunta de los olivareros cordobeses: ¿por qué el aceite italiano se vende más caro? 'Estamos equivocando el tiro